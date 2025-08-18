Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * STRADA STATALE 240: «CHIUSURA FRA RIVA DEL GARDA E BIACESA LA NOTTE TRA IL 19 E IL 20 AGOSTO, RILIEVI STRUMENTALI NELLE GALLERIE DOM»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.20 - lunedì 18 agosto 2025

Il Servizio Gestione Strade ricorda che nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto 2025, dalle ore 24.00 alle 5.00, la strada statale 240 di Loppio e Val di Ledro sarà chiusa al traffico fra le gallerie Dom e Agnese, dal km 19+508 al km 24+828, per consentire la realizzazione di rilievi strumentali nella galleria Dom.

Per raggiungere la Val di Ledro da Riva del Garda l’itinerario alternativo è tramite la statale 45 bis Gardesana Occidentale fino alla località Sarche, per poi imboccare la statale 237 del Caffaro verso Tione di Trento e successivamente proseguire fino alla rotatoria in prossimità di Storo, quindi procedere in direzione Lago di Ledro lungo la statale 240.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.