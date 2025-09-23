PAT * «STATI GENERALI SU DISABILITÀ INTELLETTIVE E NEUROSVILUPPO, TAPPA IN TRENTINO»

15.21 - martedì 23 settembre 2025

Si è svolto oggi a Trento l’evento “Stati Generali sulle Disabilità Intellettive e i Disturbi del Neurosviluppo”, promosso da Anffas nazionale in collaborazione con Anffas Trentino, patrocinato dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consiglio provinciale e dal Comune di Trento. Una giornata intensa di confronto e approfondimento che ha riunito istituzioni, operatori, famiglie, rappresentanti del Terzo Settore e del mondo accademico, con l’obiettivo di fare il punto sui diritti e sulle prospettive di vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Nel corso della mattinata hanno portato i propri saluti istituzionali l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina con il dirigente generale del Dipartimento salute Andrea Ziglio, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi, il presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni, il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian, il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher. Anche il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha voluto mandare un videomessaggio di salute all’iniziativa. I lavori, moderati da Emanuela Bertini, direttore generale Anffas nazionale, e da Claudia Morelli, coordinatrice regionale Anffas Trentino, si sono aperti alle 9.00 con l’intervento di Roberto Speziale, presidente Anffas nazionale, seguito dalla voce degli autorappresentanti di Anffas Trentino.

L’assessore alla salute e politiche sociali della Provincia, Mario Tonina, in apertura del suo intervento ha voluto rivolgere un grande grazie, per le loro parole, agli autorappresentanti di Anffas Trentino, quindi ha posto l’accento sull’importanza degli Stati Generali, che “rappresentano un tassello fondamentale nel percorso che l’Italia ha intrapreso per la riforma della disabilità. La riforma vedrà il Trentino protagonista nella fase di sperimentazione che inizierà a breve. È una sfida che accogliamo con senso di responsabilità e con la certezza di poter contare su una rete di competenze istituzionali, professionali e del Terzo Settore capace di lavorare insieme. Non si tratta soltanto di riorganizzare i servizi, ma di un vero cambio di prospettiva: vogliamo semplificare l’accesso ai servizi e garantire alle persone con disabilità il pieno riconoscimento dei loro diritti civili e sociali – ha aggiunto l’assessore provinciale -. Abbiamo già avviato un percorso con l’UMSE disabilità e integrazione sociosanitaria e con i rappresentanti dei servizi sociali, dell’Apss, dell’Agenzia del lavoro, della scuola e del Terzo Settore, per definire le prime linee di indirizzo operative. Queste indicazioni, già in preadozione, saranno la base per la sperimentazione e potranno essere aggiornate alla luce dei risultati e delle evoluzioni nazionali. In Trentino possiamo contare su esperienze già consolidate, con progetti che coinvolgono quasi 8.000 persone in percorsi diversi, con sperimentazioni avviate come l’abitare sociale, le esperienze nel “Dopo di Noi”, i progetti di vita indipendente e con sostegni come l’assegno di cura. Ambiti sui quali continueremo a crescere e innovare, partendo da solide collaborazioni tra pubblico e Terzo Settore e dal dialogo costante con le persone direttamente coinvolte. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire progetti di vita che rispondano ai bisogni e ai desideri delle persone con disabilità, promuovendo comunità sempre più inclusive”, ha concluso Mario Tonina.

