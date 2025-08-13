PAT * SS 240: «CHIUSURA NOTTURNA TRA RIVA DEL GARDA E BIACESA PER RILIEVI STRUMENTALI NELLA GALLERIA DOM, TRA IL 19 E IL 20 AGOSTO»

14.31 - mercoledì 13 agosto 2025

Il Servizio Gestione Strade comunica che nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto 2025, dalle ore 24.00 alle ore 5.00, la S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro verrà chiusa al traffico dal km 19+508 al km 24+828 (il tratto comprende le gallerie Dom e Agnese) per consentire la realizzazione di rilievi strumentali nella galleria Dom.

Per raggiungere la Val di Ledro da Riva del Garda l’itinerario alternativo è tramite la S.S. 45 bis Gardesana Occidentale fino alla località Sarche, per poi imboccare la S.S. 237 del Caffaro verso Tione di Trento e successivamente proseguire fino alla rotatoria in prossimità di Storo, quindi procedere in direzione Lago di Ledro lungo la S.S. 240.