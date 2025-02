PAT – SPORT: «OLIMPIADI, DUE NUOVI FINANZIAMENTI PER TESERO»

12.40 - venerdì 21 febbraio 2025

Stadio del fondo di Tesero, in arrivo due nuovi contributi. Con due differenti delibere approvate questa mattina su proposta del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la giunta provinciale ha ammesso a finanziamento e concesso il contributo per l’acquisto di mezzi e accessori e quello la riqualificazione dell’edificio centro stampa: “Questi investimenti – ha affermato il presidente Fugatti – vanno a completare gli interventi previsti sullo stadio del fondo a Lago di Tesero e contribuiranno alla legacy post Giochi, lasciando cioè, una struttura di altissima qualità e in grado di ospitare ogni tipo di manifestazione per lungo tempo dopo che Olimpiadi e Paralimpiadi si saranno concluse”.

Per quanto riguarda la ristrutturazione dell’edificio adibito a sala stampa l’importo concesso è di 1 milione di euro, mentre il contributo relativo all’acquisto di mezzi a servizio del centro sportivo è di 1,5 milioni di euro (1.514.058,00). Questi due interventi rientrano tra le opere aggiuntive riguardanti il centro del fondo per le quali la Giunta provinciale ha stanziato un importo complessivo di 3,9 milioni di euro, anche al fine di dare compiuta attuazione agli interventi connessi allo svolgimento dell’evento olimpico e garantire una migliore legacy post evento.

(pt)

Link alla notizia