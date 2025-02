PAT – SPORT: «FOLGARIA: CONCLUSI I CAMPIONATI STUDENTESCHI SULLA NEVE EDIZIONE 2025»

10.20 - venerdì 21 febbraio 2025

La scorsa settimana si sono concluse le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi Sport Invernali 2025. Sci alpino, Sci nordico e Snowboard le tre discipline che, tra l’11 e il 14 febbraio, hanno visto sfidarsi gli studenti degli istituti scolastici e formativi di tutta la provincia. Una sola defezione ha riguardato la giornata del 12 febbraio, quando era prevista la gara di sci alpino school, annullata per le avverse condizioni meteorologiche. La manifestazione si è svolta a Folgaria, nel comprensorio sciistico nella Ski Area Alpe Cimbra.

“Desidero esprimere il mio più sincero plauso a tutti gli studenti-atleti che hanno preso parte a questa straordinaria manifestazione sportiva, dimostrando impegno, passione e spirito di squadra – ha commentato la vicepresidente della provincia Francesca Gerosa – Le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di Sport Invernali rappresentano un’importante occasione di crescita non solo sportiva, ma anche personale, favorendo valori fondamentali come lealtà, rispetto e inclusione. Vedere ragazze e ragazzi uniti dalla passione per lo sci, sostenersi a vicenda e vivere questa esperienza con gioia è una dimostrazione concreta di come lo sport possa essere un ponte tra le persone. Inoltre, praticare attività all’aria aperta è un investimento prezioso per la salute e il benessere di tutti. Grazie agli organizzatori, agli insegnanti e alle famiglie che hanno reso possibile questa splendida manifestazione. Complimenti ancora a tutti i partecipanti: siete voi i veri protagonisti di questa straordinaria avventura!”

Anche quest’anno, a conferma della finalità promozionale che la scuola vuole attribuire allo sport, è stata prevista una doppia modalità di partecipazione, con gare aperte a studenti e studentesse agonisti/e e gare riservate a studenti e studentesse non agonisti/e, che solo nell’ambito scolastico trovano opportunità di praticare sport.

Queste le classifiche:

Gara 11 a Fondo Grande di Folgaria Campionati studenteschi sci alpino selected per istituti comprensivi e superiori con 190 partecipanti totali.

Classifica:

1^ classificate cat unica femminile istituti comprensivi: IC VAL RENDENA

1^ classificatI cat unica maschile istituti comprensivi: IC LADINO DI FASSA

1^ classificate cat Allieve istituti superiori: IS ROVERETO ROSMINI

1^ classificate cat AllievI istituti superiori: IS CLES PILATI

Gara 13 a Passo Coe di Folgaria Campionati studenteschi Sci Nordico selected per istituti comprensivi e superiori con 145 partecipanti totali.

1^ classificate cat unica femminile istituti comprensivi: IC PRIMIERO

1^ classificatI cat unica maschile istituti comprensivi: IC LADINO DI FASSA

1^ classificate cat Allieve istituti superiori: IS CAVALESE ROSA BIANCA

1^ classificate cat AllievI istituti superiori: IS CLES PILATI

Gara 14 pista Salizzona a Fondo Grande per gli istituti comprensivi e superiori con 110 partecipanti.

Classifica:

1^ classificate cat unica femminile istituti comprensivi: IC LADINO DI FASSA

1^ classificatI cat unica maschile istituti comprensivi: IC VAL RENDENA

1^ classificate cat Allieve istituti superiori: IS TIONE GUETTI

1^ classificate cat AllievI istituti superiori: IS TIONE GUETTI

