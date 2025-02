PAT – SPORT: «EUREGIOSPORTCAMP 2025, ISCRIZIONI AL VIA DA LUNEDÌ 24 FEBBRAIO»

09.22 - giovedì 20 febbraio 2025

Al via la decima edizione dell’EuregioSportCamp, che si terrà dal 12 al 19 luglio prossimi a Malles, in Alto Adige. L’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, infatti, organizza con gli Uffici per lo sport dei tre territori una settimana di attività per 60 giovani dell’Euregio (20 per ciascun territorio), nati nel 2011, 2012 e 2013.

I giovani amanti dello sport, con un’adeguata preparazione fisica di base, potranno iscriversi al camp dalle ore 10 di lunedì 24 febbraio. Le iscrizioni sono possibili solo online e solitamente c’è grande richiesta. I rappresentati istituzionali competenti per lo sport dei tre territori, ovvero Peter Brunner, assessore allo sport della Provincia autonoma di Bolzano, ente che attualmente presiede l‘Euregio, il vicecapitano del Tirolo Philip Wohlgemuth e la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore allo sport Francesca Gerosa, considerano lo SportCamp un’iniziativa straordinaria per trasmettere valori condivisi attraverso le attività sportive, superare le barriere linguistiche, stringere nuove amicizie transfrontaliere e vivere l’appartenenza all’Euregio. Lo SportCamp si tiene nella Scuola superiore “Claudia de’ Medici” in Val Venosta.

L’attenzione è posta soprattutto sulla pratica di sport come l’atletica leggera, ma l’offerta prevede anche calcio, beach volley e giochi di gruppo. Completano il programma escursioni e workshop interattivi con esperti. I 60 giovani provenienti da Alto Adige, Tirolo e Trentino verranno seguiti da allenatori qualificati e da assistenti che si occuperanno di eliminare le barriere linguistiche. I partecipanti alloggeranno presso lo studentato “Viso” a Malles (BZ). L’EuregioSportCamp sarà bilingue, alcune attività potranno essere svolte da personale qualificato nella propria lingua. La quota di partecipazione è di 150 euro e comprende la sorveglianza, i pasti, l’alloggio e tutte le attività del programma. Le iscrizioni, solo online, saranno aperte dalle ore 10 del 24 febbraio.

L’ammissione – 20 posti per ciascun territorio – avviene in ordine cronologico. Per ciascun territorio verrà compilata una lista d’attesa. Per garantire che il maggior numero possibile di persone possa partecipare almeno una volta, sarà data priorità a coloro che non hanno mai preso parte a un EuregioSportCamp. Una volta confermata l’iscrizione, non sarà possibile il rimborso della quota di partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso gli Uffici per lo sport dei rispettivi territori.

