PAT * SPIAZZO: «NUOVO CENTRO ACQUATICO, FINANZIAMENTO DI 5,2 MILIONI»

19.19 - sabato 7 dicembre 2024

Il presidente Fugatti: “Impianto più attrattivo e a basso impatto energetico”. Spiazzo, per il nuovo centro acquatico un finanziamento di 5,2 milioni di euro.

La piscina di Spiazzo si rifà il look e si appresta ad assumere i connotati di un centro acquatico e polifunzionale. La Giunta provinciale ha approvato oggi la concessione di un contributo di quasi 5,2 milioni di euro al Comune: negli scorsi mesi l’Amministrazione locale aveva definito il progetto di fattibilità tecnico-economica di quest’opera, per la quale è previsto un investimento complessivo di oltre 8,9 milioni di euro.

“Il centro sportivo di Spiazzo è da sempre uno dei luoghi di maggiore aggregazione e socialità per la comunità della Val Rendena” osserva il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha presentato oggi un’apposita delibera sui banchi dell’esecutivo. Il progetto di ristrutturazione e ammodernamento della piscina “non solo garantirà un impianto più moderno e funzionale per i cittadini, ma rappresenta anche un’opportunità per attrarre nuovi visitatori, consolidando il ruolo di questo territorio come destinazione sportiva e ricreativa” ha concluso il presidente.

Il progetto di rinnovamento, che sarà realizzato in due lotti distinti, prevede l’adeguamento strutturale e impiantistico della piscina, con una completa demolizione e ricostruzione della parte dell’edificio che comprende la vasca sportiva, gli spogliatoi, i servizi igienici a piano rialzato, gli uffici e l’ingresso. È prevista anche la sistemazione degli spazi esterni. Sono previsti inoltre interventi di efficientamento energetico, con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità economica della gestione dell’impianto.

L’Amministrazione comunale di Spiazzo, guidato dal sindaco Barbara Chesi, ha riferito che la parte di spesa non coperta dal contributo provinciale sarà finanziata con fondi propri di bilancio, integrati da un contributo della Comunità delle Giudicarie tramite il Fondo strategico.