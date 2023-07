PAT * SITUAZIONE DEMOGRAFICA IN ITALIA E TRENTINO: « INCONTRO CON VINCENZO BERTOZZI, IN BIBLIOTECA A TRENTO (11/7 – 16.00) »

07.46 - sabato 8 luglio 2023

L’11 luglio alle 16, in occasione della Giornata mondiale della popolazione. La situazione demografica in Italia e in Trentino: un incontro in biblioteca. In occasione della Giornata mondiale della popolazione, martedì 11 luglio alle ore 16.00 nella Biblioteca della Provincia in via Romagnosi 7, l’Ufficio per il sistema bibliotecario trentino del Servizio attività e produzione culturale organizza un incontro di approfondimento con Vincenzo Bertozzi di ISPAT, Istituto di statistica della Provincia di Trento. Si parlerà di mutamenti demografici e delle ripercussioni che questi hanno sull’organizzazione delle società contemporanee per comprendere tendenze presenti e future.

Negli ultimi anni la demografia è diventata sempre più centrale per comprendere il presente e prevedere alcuni trend futuri: mercato del lavoro, scuola, sistema pensionistico… sono strutture organizzative che risentono della composizione demografica della popolazione. Data la rilevanza del tema, in occasione della Giornata mondiale della popolazione, l’Ufficio per il Sistema Bibliotecario della Provincia organizza un evento di approfondimento in collaborazione con ISPAT.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i dati relativi alle tendenze demografiche cui stiamo assistendo a livello europeo, nazionale e trentino. Il focus sarà incentrato sul nostro territorio per mostrare come, in un contesto di popolazione in calo, la situazione locale sia relativamente più favorevole. Si parlerà anche di natalità e denatalità e di come siano cambiati i tassi e i comportamenti riproduttivi delle famiglie trentine a partire dagli anni Sessanta ad oggi e poi di allungamento della speranza di vita e invecchiamento della popolazione, una tendenza in atto da alcuni anni che in Trentino presenta dati relativamente migliori rispetto al contesto nazionale.

Sarà ospite Vincenzo Bertozzi, direttore dell’Ufficio Sistema informativo statistico all’interno dell’Istituto di Statistica della provincia di Trento. L’Ufficio da lui diretto cura la pubblicazione e la diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati da ISPAT e supporta le strutture provinciali, i soggetti, gli enti e le associazioni nell’accesso all’informazione statistica. Collabora alla predisposizione del materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della Provincia. Tra le altre attività, provvede alla definizione ed al mantenimento del Sistema informativo statistico, garantendo l’organizzazione e l’integrazione delle banche dati in modo da favorire l’accesso libero al patrimonio informativo statistico.