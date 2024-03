PAT * SISTEMA SCOLASTICO : GEROSA, « INCONTRO CON CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI, ASSIEME AL PRESIDENTE SOINI (TRENTO – 19/3 LICEO DA VINCI ORE 08.30) »

10.25 - sabato 16 marzo 2024

Il dibattito a Trento, martedì 19 marzo, presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci”. Scuola, autonomia e futuro: un’iniziativa per il rinnovamento del sistema scolastico.

L’assessorato all’istruzione della Provincia autonoma di Trento e la Consulta provinciale degli studenti organizzano, per martedì 19 marzo 2024 alle ore 8.30, presso l’aula magna del Liceo scientifico “L. da Vinci” di Trento, un incontro-dibattito dal titolo “Scuola, autonomia e futuro”.

Interverranno la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il segretario generale del Consiglio provinciale Giuseppe Sartori, il presidente della Consulta provinciale degli studenti Matteo Bonetti Pancher, la dirigente scolastica Tiziana Rossi e i rappresentanti della Commissione istruzione della CPS. L’incontro sarà moderato dal vicepresidente della Commissione cittadinanza e Unione Europea della CPS Matteo Santini.

L’iniziativa, voluta dalla vicepresidente Gerosa, ha lo scopo di raccogliere e discutere le opinioni e le proposte dei giovani riguardo al mondo dell’istruzione. Si parlerà inoltre di autonomia, del processo legislativo provinciale e del sistema educativo nazionale. La vicepresidente Francesca Gerosa illustrerà la sua idea di scuola e il suo programma di riforma del sistema educativo trentino. La mattinata si concluderà attorno alle ore 11 con un dibattito pubblico.