PAT * SICUREZZA LAVORATORI: « TAGLIO ALBERI SCHIANTATI, A BORGO VALSUGANA UN’AREA PER L’ADDESTRAMENTO »

16.13 - mercoledì 05 ottobre 2022

A Borgo Valsugana un’area per l’addestramento al taglio degli alberi schiantati Il Centro vivaistico forestale San Giorgio della Provincia autonoma di Trento, in Val di Sella, ospita domani mattina un evento tecnico forestale per la formazione del personale che opera nei boschi, a cura dell’Agenzia per le foreste demaniali (Aprofod). Al centro dell’appuntamento, il tema della sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti durante le fasi di taglio ed esbosco delle piante schiantate. Per migliorare le condizioni di addestramento è stata predisposta un’area attrezzata permanente che riproduce le condizioni che si vengono a creare in seguito allo sradicamento o alla rottura delle piante nel bosco. Dalle 11.00 è prevista una dimostrazione pratica della nuova area per l’addestramento ai lavori di taglio con motosega degli alberi schiantati.