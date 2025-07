PAT * SICUREZZA E VIABILITÀ: «CONSEGNATI I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DELLA SS 42 DEL TONALE, TRA COMMEZZADURA E MEZZANA»

12.20 - giovedì 17 luglio 2025

Una sede stradale più ampia per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. È l’obiettivo dell’intervento consegnato ufficialmente oggi in località Le Crozze, nel comune di Commezzadura, lungo la ex SS 42 del Tonale e della Mendola (opera S-884)

“Si tratta di un’opera importante per la sicurezza e la qualità della viabilità in Alta Val di Sole, e che completa gli interventi avviati su questa arteria negli ultimi anni – ha sottolineato il presidente Fugatti durante la consegna dei lavori, ricordando i numerosi interventi sulle infrastrutture stradali avviati o in fase di progettazione in Val di Sole, circa una dozzina, per un valore complessivo superiore ai 30 milioni di euro –. Sappiamo quanto sia importante per le nostre valli, soprattutto quelle interessate anche da importanti flussi turistici, poter contare su collegamenti e infrastrutture sicuri e adeguati. Questo intervento siamo certi porterà importanti benefici non solo alla popolazione residente ma anche al turismo e al traffico commerciale, migliorando la vivibilità complessiva del territorio”.

Insieme al presidente Fugatti, hanno preso parte alla consegna dei lavori, il sindaco Commezzadura Marco Podetti, il vicesindaco di Mezzana, Mario Pasquali, i sindaci dei comuni di Pellizzano, Peio, Ossana, Dimaro, Croviana, Malè, Caldes e Rabbi, l’assessore Regionale Carlo Daldoss, il direttore dell’Ufficio infrastrutture stradali della Provincia Bruno Lorengo, i tecnici provinciali e i rappresentanti delle imprese esecutrici.

Il sindaco Podetti ha rimarcato l’importanza dell’opera non solo per il comune di Commezzadura ma per l’intera valle, sottolineando appunto la presenza dei tanti primi cittadini solandri. L’assessore regionale Carlo Daldoss ha ricordato come l’opera – attesa dalla popolazione – rientri in un più ampio programma di interventi che stanno interessando la valle, invitando a ragionare insieme su ulteriori iniziative infrastrutturali che possano ulteriormente migliorare la qualità della vita della comunità.

Il progetto (secondo lotto di un più ampio intervento, che nel 2019 ha visto la consegna del primo lotto, con l’allargamento della sede stradale nel tratto poco più a monte) nasce dalla necessità di adeguare il tracciato stradale alle caratteristiche di un’arteria di grande comunicazione, come la SS 42.

L’intervento – che si svilupperà su circa 500 metri di strada – migliorerà la scorrevolezza e la sicurezza della circolazione grazie alla rettifica generale del tracciato, con l’aumento dei raggi di curvatura, la riduzione dei tratti ciechi e l’allargamento della carreggiata verso monte, ove possibile, per affrontare le criticità legate alla cedevolezza della sede stradale e al rischio di caduta massi dalle scarpate.

Una volta ultimati i lavori, la strada avrà infatti una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia larga 3,50 metri e banchine laterali da 1,25 metri, per complessivi 9,5 metri pavimentati, oltre agli allargamenti previsti in curva. Nelle sezioni a mezzacosta, a monte è prevista inoltre una cunetta alla francese al piede delle murature o della roccia, mentre a valle – in corrispondenza dei rilevati in terra – si realizzerà un arginello da 1 metro per l’installazione delle barriere stradali e della segnaletica verticale. Nei tratti a mezzacosta con opere esistenti si procederà con la realizzazione di un banchettone in calcestruzzo armato su micropali, con funzione di contenimento, rinforzo e supporto della barriera di sicurezza. L’infrastruttura sarà classificata come “strada extraurbana secondaria – tipo C2”.

Una fase importante dei lavori relativi alla demolizione di parte del versante roccioso sarà effettuata con una chiusura notturna del tratto interessato che potrà durare circa una decina di giorni. In questo periodo – che non ricadrà in quello estivo – il traffico veicolare notturno sarà deviato lungo la ciclabile mentre sarà totalmente interdetto ai mezzi pesanti.