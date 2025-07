PAT * «SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE FUGATTI ALLE FORZE DELL’ORDINE»

17.01 - giovedì 24 luglio 2025

“Desidero esprimere, anche a nome della Giunta provinciale, il ringraziamento alle forze dell’ordine per il costante lavoro di presidio del territorio e per il tempestivo intervento a tutela della sicurezza pubblica”.

È il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in merito ad alcuni gravi episodi di violenza verificatisi sul territorio provinciale, nello specifico alle due aggressioni avvenute oggi – a Predazzo, ai danni di due operatori di Trentino Trasporti, e all’ospedale di Trento nei confronti di un operatore sanitario – e alla rissa che nei giorni scorsi sull’altopiano di Brentonico ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i conseguenti provvedimenti di allontanamento disposti dalla Questura di Trento.

“La sicurezza è un valore fondamentale per la comunità trentina e va difesa con l’impegno congiunto di istituzioni, operatori e cittadini, nel rispetto delle regole e della convivenza civile – aggiunge Fugatti -. A tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, al Commissario del Governo, al Questore, a chi opera per garantire la sicurezza all’interno dei pronto soccorsi e a quanti quotidianamente lavorano per garantire l’ordine pubblico all’interno delle nostre comunità va dunque nostro plauso, unito al rinnovato impegno a lavorare insieme per tutelare il diritto dei cittadini a vivere in tranquillità e sicurezza”.