PAT * SERVIZIO CIVILE – SCUP: «MARTEDÌ 15 LUGLIO L’ASSEMBLEA ANNUALE, 100 GIOVANI CHE SALIRANNO SUL PALCO»

10.20 - lunedì 14 luglio 2025

L’Assemblea generale di Scup di domani, martedì 15 luglio, riunisce i ragazzi e le ragazze che svolgono il servizio civile in provincia di Trento.

Si tratta di un momento formativo collegiale che, a cadenza semestrale, permette anche ai giovani in Scup di confrontarsi e di attivare spinte formative coinvolgendo tutti i ragazzi in servizio in un’unica giornata di formazione.

Il tema generale dell’Assemblea sarà “Il servizio civile si racconta: storie ed esperienze e come narrarle”.

Oltre 100 giovani che stanno facendo servizio civile in questi mesi, saliranno sul palco, accompagnati dai loro formatori, per raccontare il loro vissuto non solo con la parola ma anche con diverse tecniche espressive (video, improvvisazione, teatro, musica, danza e fotografia), che declineranno le loro emozioni e le loro esperienze di Scup.

Queste tecniche saranno apprese da esperti di valore e saranno oggetto di specifici gruppi di lavoro nel corso della mattinata.