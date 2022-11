PAT * SCUOLE PERTINI – VISITA ASSESSORE BISESTI: « CALDAIA NUOVAMENTE FUNZIONANTE, A BREVISSIMO NUOVO BANDO PER LA SOSTITUZIONE » (VIDEOINTERVISTA)

16.34 - giovedì 17 novembre 2022

Visita stamani dell’assessore all’istruzione all’istituto di formazione professionale di viale Verona a Trento. L’assessore Bisesti all’IFP “Pertini” per il problema del riscaldamento: la caldaia funziona nuovamente, a brevissimo il nuovo bando per la nuova s…

Visita stamani dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, accompagnato dal dirigente generale di dipartimento Roberto Ceccato, all’Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” – Servizi alla Persona e del Legno – di viale Verona, a Trento. Una realtà importante nel vasto mosaico della formazione professionale provinciale, che ora attende una nuova sede.

Negli scorsi giorni c’è stato un problema legato ad un guasto di una caldaia.

La Provincia ne è consapevole: l’assessore Bisesti ha confermato l’impegno da parte dei servizi Pat a pubblicare a brevissimo – quindi nel giro di un mese – la nuova versione del bando per la costruzione ex-novo della scuola, dopo le correzioni apportate rispetto alla versione precedente della gara, che come purtroppo è noto non era andata a buon fine. Nel frattempo, però, continuerà anche l’impegno per il miglioramento dell’esistente, in particolare dei laboratori dove viene svolta la formazione professionale.

Accolto dalla dirigente scolastica Mariarosa Magistro e da una rappresentanza del corpo docente e degli studenti, l’assessore Bisesti si è confrontato stamani con i rappresentanti dell’istituto.

Nell’istituto studiano attualmente circa 350 studenti, a cui si sommano quelli che frequentano i corsi serali, un centinaio. La Provincia, oltre ad assicurare gli interventi di manutenzione, ha programmato il completo rifacimento del “Pertini”. Il precedente bando però è andato deserto. “Con gli aggiornamenti apportati – ha assicurato l’assessore Bisesti – l’esito della gara stavolta sarà diverso. Nel frattempo rinnoveremo l’impegno per conservare e migliorare le strutture esistenti, al fine di consentire comunque agli studenti di portare a termine il loro percorso professionale”.