PAT * SCUOLA PROFESSIONI SANITARIE: « CONFERMATA L’AREA MONTE BALDO, AVVIATA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE TEMPORANEA »

18.07 - martedì 31 gennaio 2023

Polo per le Professioni Sanitarie: facciamo chiarezza. Alla luce di alcuni articoli apparsi sulla stampa locale, la Provincia autonoma di Trento intende confermare che sarà l’area individuata in via Monte Baldo, già di proprietà di Patrimonio del Trentino, ad ospitare la sede definitiva della Scuola per la Professioni Sanitarie ed alcune attività della Scuola di Medicina (simulatori). La gran parte delle attività della Scuola di Medicina si svolgeranno invece nel nuovo polo universitario che sarà costruito nella vicina area in via al Desert.

Nel frattempo la Provincia, tramite Patrimonio del Trentino, ha avviato una ricerca (manifestazione d’interesse) al fine di individuare una soluzione temporanea che consenta di superare gli attuali problemi logistici offrendo una soluzione dignitosa a studenti e corpo docente.

“Ribadiamo quindi l’impegno di voler costruire, insieme all’Università di Trento, un polo di eccellenza per le Professioni Sanitarie e per la Scuola di Medicina, che saprà accompagnare la crescita di tutto l’Ateneo trentino, nel pieno rispetto degli obiettivi condivisi alcuni anni fa” precisa l’Assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana