PAT * SCUOLA – FUGATTI AGLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO DI ROVERETO: «MANTENETE LA PASSIONE, IL TERRITORIO VI ASPETTA»

12.31 - mercoledì 10 settembre 2025

Primo giorno di scuola inconsueto per gli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto.

Questa mattina, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha fatto visita alla scuola professionale lagarina.

Accolto dal dirigente scolastico Vito Rovigo, insieme alla sindaca di Rovereto Giulia Robol e all’assessora all’istruzione Silvia Valduga, il governatore ha visitato i laboratori della struttura di viale dei Colli e augurato buona fortuna ai nuovi iscritti: “Il primo giorno di scuola è un momento particolare – ha affermato il presidente Fugatti rivolgendosi agli studenti – e un pizzico di emozione non manca.

Porgo i miei complimenti ai ragazzi e alle ragazze per aver scelto un istituto molto legato al territorio, con personale scolastico competente e strutture moderne”.

“Nel tempo non mancheranno i momenti di difficoltà – ha concluso Fugatti – ma troverete negli insegnanti e nel personale un valido sostegno.

Auguro a tutti di mantenere intatta nel tempo la passione che vi ha spinto a scegliere questo indirizzo, perché al termine del vostro percorso entrerete nel mondo del lavoro trentino.

In particolare sarete parte dell’accoglienza e della ristorazione in un settore come quello turistico che è centrale nell’economia trentina”.

La sindaca Giulia Robol e l’assessora alla cultura di Rovereto Silvia Valduga hanno augurato agli studenti di poter vivere un’esperienza preziosa con la collaborazione degli insegnanti e al tempo stesso di trovare passione e motivazioni per studiare e costruire nel tempo rapporti e amicizie solide, aspetti altrettanto importanti quanto la preparazione al mondo del lavoro.

Il dirigente Vito Rovigo, nel presentare i docenti che affiancheranno ogni giorno gli studenti ha sottolineato la volontà di contribuire a realizzare i sogni e le ambizioni dei giovani, di trasmettere loro le competenze professionali per un costruire progetto di vita che assicuri soddisfazioni e felicità.