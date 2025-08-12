Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * SCOMPARSA MATTIA DEBERTOLIS: FUGATTI, «LASCIA UN VUOTO PROFONDO, COME ATLETA E COME PERSONA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.03 - martedì 12 agosto 2025

“Esprimiamo, a nome della Giunta provinciale, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Mattia Debertolis, atleta primierotto della Nazionale italiana di Orienteering, che lavorava a Stoccolma come ingegnere, venuto a mancare ieri sera all’ospedale di Chengdu in Cina, dove era ricoverato in seguito a un grave malore accusato durante la gara d’esordio dei World Games.

La sua passione, il talento sportivo e la dedizione con cui ha rappresentato il Trentino e l’Italia sui campi di gara resteranno un esempio per i tanti giovani che si avvicinano allo sport. La sua scomparsa, così improvvisa e dolorosa, lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e apprezzato, sia come atleta che come persona.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi che esprimono le più sentite condoglianze alla mamma Erica, al fratello Nicolò, ai familiari, ai compagni di squadra e a tutta la sua famiglia sportiva.”

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.