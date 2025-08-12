PAT * SCOMPARSA MATTIA DEBERTOLIS: FUGATTI, «LASCIA UN VUOTO PROFONDO, COME ATLETA E COME PERSONA»

10.03 - martedì 12 agosto 2025

“Esprimiamo, a nome della Giunta provinciale, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Mattia Debertolis, atleta primierotto della Nazionale italiana di Orienteering, che lavorava a Stoccolma come ingegnere, venuto a mancare ieri sera all’ospedale di Chengdu in Cina, dove era ricoverato in seguito a un grave malore accusato durante la gara d’esordio dei World Games.

La sua passione, il talento sportivo e la dedizione con cui ha rappresentato il Trentino e l’Italia sui campi di gara resteranno un esempio per i tanti giovani che si avvicinano allo sport. La sua scomparsa, così improvvisa e dolorosa, lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e apprezzato, sia come atleta che come persona.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi che esprimono le più sentite condoglianze alla mamma Erica, al fratello Nicolò, ai familiari, ai compagni di squadra e a tutta la sua famiglia sportiva.”