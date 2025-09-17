PAT * «SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DOMENICA 21 E LUNEDÌ 22 SETTEMBRE»

16.31 - mercoledì 17 settembre 2025

La Provincia comunica che nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale.

Per il personale di Trenitalia lo sciopero è previsto dalle ore 21.00 di domenica 21 alle ore 21.00 di lunedì 22 settembre 2025.

In queste giornate i treni possono subire cancellazioni o variazioni.

Per quanto riguarda il servizio svolto da Trentino Trasporti lo sciopero è indetto per il giorno lunedì 22 settembre 2025.

Per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per quanto riguarda il servizio svolto da Trentino Trasporti, come scritto, lo sciopero è indetto per il giorno di lunedì 22 settembre 2025: in tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie:

– dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

– dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

– Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

– Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario) / Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e servizio sostitutivo ferrovia Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.

Si comunica inoltre che dalle ore 09:00 alle ore 13:50 di domenica 21 settembre 2025, per lavori di manutenzione straordinaria, è sospesa la circolazione dei treni anche tra le stazioni di Borgo Valsugana Est e Bassano del Grappa, oltre che nella tratta tra Trento e Borgo Valsugana Est già interrotta dal 22 febbraio 2025.

I treni cancellati sono sostituiti con bus.

Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori.

I canali di vendita sono aggiornati.