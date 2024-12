PAT * SANT’ORSOLA: «INTEGRATI I FINANZIAMENTI PER LA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO, GARANTITI ULTERIORI 304 MILA EURO»

15.00 - lunedì 9 dicembre 2024

Sant’Orsola, integrati i finanziamenti per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Garantiti ulteriori 304.109,03 euro con la delibera proposta dal presidente Fugatti.

Via libera dalla Giunta all’integrazione del finanziamento della Cassa provinciale antincendi per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Sant’Orsola Terme. La decisione è stata adottata con la delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti e approvata venerdì scorso, che riguarda gli stanziamenti per le strutture a servizio dei pompieri volontari, che si configurano come centri locali della Protezione civile. Le risorse aggiuntive per il progetto promosso dal Comune di Sant’Orsola ammontano 304.109,03 euro, che si aggiungono ai 1.805.477,69 euro già concessi, per un’opera che ha un costo complessivo aggiornato pari a 2.452.913,27 euro.

“Con questo provvedimento – spiega il presidente Fugatti – vengono garantite anche con le necessarie variazioni legate agli aumenti dei costi le risorse per sostenere gli investimenti delle amministrazioni locali in tema di emergenza e servizio alla collettività. Nel caso specifico, si tratta dei finanziamenti aggiuntivi per assicurare l’opera prevista a Sant’Orsola Terme. Così facendo la Provincia non fa mai venire meno il supporto ai Comuni e alle comunità per dotare i vigili del fuoco delle migliori strutture e attrezzature possibili, confermando il valore della loro attività e della loro presenza nelle sedi territoriali della Protezione civile”.