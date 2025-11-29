PAT * SANTA BARBARA: FUGATTI, «MOMENTI DI FESTA PER I VIGILI DEL FUOCO E LE LORO FAMIGLIE»

18.10 - sabato 29 novembre 2025

Con la cerimonia organizzata nella giornata di oggi dal Corpo dei vigili del fuoco volontari di Vignola Falesina, si apre ufficialmente il calendario delle celebrazioni dedicate a Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Il primo dei numerosi appuntamenti che nelle prossime settimane coinvolgeranno i corpi di tutto il Trentino si è tenuto a Baselga di Piné.

All’evento era presente il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Dirigente generale Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, Stefano Fait, il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, Luigi Maturi, il presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Andrea Fontanari, il sindaco di Vigonola Falesina, Mirko Gadler, e il sindaco di Pergine Valsugana, Marco Morelli.

Inoltre, sono intervenuti anche i sindaci della Valle dei Mocheni e le delegazioni del Soccorso alpino di Pergine Valsugana, dell’Ana e dei Corpi dei vigili del fuoco di Pergine, Palù del Fersina, Frassilungo, Fierozzo, Baselga di Piné, Centa San Nicolò.

“In queste due settimane – ha affermato il presidente Fugatti – in tutto il Trentino si terranno oltre duecento celebrazioni dedicate a Santa Barbara.

Sono momenti di festa in cui i corpi dei vigili del fuoco volontari si ritrovano insieme alle loro famiglie e alle comunità.

Ma queste ricorrenze sono sempre intervallate da richiami molto concreti alla realtà del vostro lavoro.

Giovedì scorso, ad esempio, un grave incendio ha colpito una cartiera di Riva del Garda, che ha richiesto l’intervento di tutti i corpi dell’Alto Garda, solo tre settimane fa un altro importante intervento è stato necessario per l’incendio di una stalla a Telve.

Sappiamo bene che le emergenze possono chiamarvi in qualsiasi momento, richiedendo impegno, professionalità e coraggio.

Per questo voglio esprimere un sincero ringraziamento a voi e alle vostre famiglie, con la consapevolezza che se il nostro sistema di protezione civile è un fiore all’occhiello a livello nazionale è grazie a voi”.

Nel corso dell’ultimo anno, il corpo dei Vigili del fuoco volontari di Vignola Falesina ha effettuato venti interventi, per un totale di 170 ore uomo.

“Oggi – ha specificato il comandante Simone Pincigher – celebriamo la nostra patrona.

Ma per noi è anche un momento conviviale per dire grazie ai nostri volontari per l’impegno svolto durante l’anno.

Siamo un piccolo corpo a servizio della comunità, ma se serve portiamo il nostro servizio anche al di fuori del paese, e siamo sempre pronti a intervenire con professionalità e passione”.

Il dirigente Fait ha rilevato come tutti i corpi del Trentino, dal più piccolo al più grande, sono importanti, e di come il loro impegno sia fonte di vivo apprezzamento da parte di tutta la comunità trentina.

Durante la cerimonia è stata consegnato un diploma e la “Fiamma d’argento” per l’anzianità di servizio a Valter Pozzato, per i suoi 35 anni di impegno a favore della comunità.