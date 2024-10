PAT * SANITÀ: «VIGILI DEL FUOCO – GUARDIA DI FINANZA – POLIZIA – FORZE ARMATE, I MEDICI AMMESSI ALLA FORMAZIONE»

16.13 - venerdì 11 ottobre 2024

Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia e Forze armate: medici ammessi alla formazione.

Approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, l’avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2024-2027 riservato ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Attualmente sono in formazione tre medici; essi, come previsto dalla normativa statale, potranno essere ammessi, senza borsa di studio, in soprannumero al prossimo corso di formazione specifica in medicina generale. La formazione inizierà entro il mese di dicembre, analogamente ai medici che entreranno con borsa di studio tramite il concorso che si è svolto in data 9 ottobre 2024.

I medici militari, una volta ammessi al Corso, saranno tenuti solo alla frequenza delle attività teoriche, la loro attività di servizio sarà certificata dall’amministrazione di appartenenza e comunicata alla Scuola di formazione specifica in medicina generale ai fini del riconoscimento quale attività pratica del corso. L’ammissione avviene su presentazione della domanda da presentarsi entro 30 giorni dall’approvazione del presente avviso.