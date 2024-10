PAT * SANITÀ: TONINA, «PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ, IN ARRIVO GLI ARRETRATI 2022 E 2023»

16.58 - venerdì 4 ottobre 2024

Oggi la Giunta, su indicazione dell’assessore Tonina, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’accordo siglato a settembre. Personale del comparto Sanità: in arrivo gli arretrati 2022 e 2023.

E’ stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell’accordo siglato lo scorso settembre dall’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e le principali organizzazioni sindacali del comparto riguardante gli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023 e altre disposizioni di carattere economico, a favore del personale del comparto Sanità – area delle categorie.

“Come avevamo anticipato lo scorso mese – commenta l’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina – l’obiettivo è liquidare possibilmente entro novembre questi arretrati, ma siamo già al lavoro per proporre un nuovo accordo con lo stanziamento di ulteriori risorse per il 2024 e per il rinnovo del triennio 2025-2027. La direzione è quella di premiare e riconoscere il lavoro delle tante persone che lavorano nell’ambito socio sanitario”, conclude Tonina.