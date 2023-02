PAT * SANITÀ: SPINELLI, « EX RSA SACRA FAMIGLIA DI ARCO AL GRUPPO VILLA REGINA, QUESTO PASSAGGIO POTRÀ ASSICURARE UNA ELEVATA QUALITÀ DEI SERVIZI »

19.07 - lunedì 20 febbraio 2023

L’ex RSA Sacra Famiglia di Arco al gruppo Villa Regina.L’assessore Spinelli: “Garantite continuità occupazionali e un presidio di qualità sul territorio”. È stata ufficialmente presentata stamattina l’acquisizione dell’ex RSA Sacra Famiglia da parte del gruppo Villa Regina.

“Un’importante operazione che consente da un lato di continuare ad offrire un presidio socio-sanitario di qualità sul territorio e dall’altro garantisce continuità lavorativa alle professionalità impiegate – ha spiegato l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli -. In una società che invecchia, che cambia, in cui le fragilità stanno aumentando, occorre essere virtuosi ed economicamente sostenibili e questo passaggio per il territorio arcense getta le basi per un futuro che saprà essere al passo con le sfide che ci attendono”.

Il 15 febbraio scorso si è concluso l’iter che ha portato all’acquisizione dell’ex RSA Sacra Famiglia da parte del gruppo Villa Regina. Un percorso durato oltre due anni, per la buona riuscita del quale l’amministrazione provinciale è intervenuta con un’attività di semplificazione normativa, dal momento che sulla struttura esisteva un vincolo sulla cessione, in quanto immobile con destinazione socio-sanitaria.

“La struttura era gravata da un contributo importante da parte dell’amministrazione provinciale e da un vincolo di destinazione – ha spiegato l’assessore Spinelli -. Siamo intervenuti sulla normativa risolvendo tale vincolo a fronte della restituzione di una quota del contributo accordato, con la volontà di assicurare la continuità dell’attività e il suo sviluppo futuro al servizio della comunità di Arco. L’attività socio-sanitaria diventa sempre più complessa e articolata, e anche più costosa – ancora Spinelli -, crediamo che questo passaggio possa assicurare una elevata qualità dei servizi e rafforzare l’intero comparto sul territorio”.

Alla presentazione dell’acquisizione, si è tenuta in mattinata nella sede di via dei Nas, oltre all’assessore Spinelli hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Arco, Alessandro Betta, il presidente della Comunità Alto Garda e Ledro, Claudio Mimiola e, in rappresentanza della proprietà, Mario Claudio Cariello.

“Gli obiettivi erano da un lato la tutela dei posti di lavoro e, dall’altro, sviluppare ed offrire nel medio periodo servizi aggiuntivi a tutti gli ospiti residenti e ai familiari – ha spiegato Cariello -. L’entrata dell’ex RSA Sacra Famiglia nel gruppo Villa Regina consentirà tutto ciò e renderà economicamente più sostenibili le attività, rafforzando al contempo l’offerta complessiva sul territorio, che impiega oltre duecento addetti tra le due strutture”.