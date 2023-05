PAT * SANITÀ: SEGNANA, « PRESENTATO ALLE ASSOCIAZIONI IL PIANO SANGUE E PLASMA 2023-2025, PASSAGGIO IMPORTANTE DI CONDIVISIONE »

15.24 - venerdì 19 maggio 2023

Presentato alle associazioni il Piano sangue e plasma 2023-2025. Nel pomeriggio di ieri l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, assieme alla responsabile dell’Unità Operativa immunoematologia e trasfusione dell’Apss, dottoressa Paola Boccagni, ha incontrato le associazioni del Coordinamento provinciale sangue per illustrare i contenuti della bozza del Piano provinciale sangue e plasma 2023-2025.

“Si è trattato di un passaggio di condivisione importante durante il quale abbiamo esposto gli obiettivi del nuovo Piano agli attori che insieme al sistema sanitario provinciale rendono possibile la raccolta di sangue in Trentino – le parole dell’assessore -. E’ stata l’occasione per ascoltare le prime impressioni da parte dei rappresentanti delle associazioni, che ora potranno visionare il documento più nel dettaglio ed avanzare le proprie proposte ed osservazioni prima che il Piano venga poi approvato in via definitiva”. Presenti anche il dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, Giancarlo Ruscitti, e il dottor Marco Borghesi, dirigente medico dell’U.O. Cardiologia di Trento.

Il piano provinciale sangue e plasma è un documento che – a partire dall’analisi dei dati di domanda ed offerta della rete trasfusionale provinciale nel periodo 2019-2022 – delinea gli obiettivi e le strategie per garantire terapie trasfusionali efficaci e sicure, quali livelli essenziali di assistenza da erogare uniformemente a tutti i cittadini. Si applica all’intera rete trasfusionale provinciale e tiene conto delle linee di indirizzo della programmazione annuale nazionale, alla cui sufficienza è teso a contribuire.

Rispetto al precedente Piano provinciale, denominato Piano provinciale sangue, quello per il triennio 2023-2025 introduce il termine “plasma” nel titolo, a rimarcare uno degli obiettivi che il documento di pone di raggiungere nel triennio, ossia l’incremento della raccolta di plasma in provincia, come sottolineato dalla dottoressa Boccagni.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti di tutte le associazioni del Coordinamento provinciale sangue: Avis del Trentino, Lega Pasi Battisti volontari del sangue, Associazione donatori del sangue e del plasma Valli dell’Avisio, Gruppo autonomi donatori di sangue Vigolo Vattaro.