PAT * SANITÀ: «NUOVA FARMACIA PER TRENTO, ASSEGNATA LA SEDE PER LA ZONA DI MELTA»

12.10 - venerdì 31 maggio 2024

Una nuova farmacia per Trento, assegnata la sede per la zona di Melta. Assegnata dalla Giunta provinciale la sede farmaceutica n. 30 del Comune di Trento, zona di Melta. Viene così potenziato un importante servizio pubblico, che va incontro alle esigenze dei cittadini.

Come ricordato dall’assessore alla salute, che ha proposto il provvedimento approvato nella seduta odierna, le farmacie, oltre a essere fondamentali presidii sanitari che erogano numerosi servizi, costituiscono anche il primo punto di contatto con il Servizio sanitario provinciale. Con l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche viene attuata la riforma che prevede per ogni Comune una farmacia obbligatoria ogni 3.300 abitanti e una farmacia facoltativa nel caso in cui la popolazione ecceda per oltre il 50% rispetto a tale parametro.

La sede farmaceutica di Melta è stata assegnata a seguito del diciannovesimo interpello dalla conferma della graduatoria del bando di concorso per il privato esercizio. A quest’ultimo interpello sono stati chiamati quattro farmacisti, in ugual numero rispetto alle sedi farmaceutiche messe a concorso, ma solo uno dei quattro ha regolarmente partecipato, accettando poi la sede suddetta.

Le altre tre sedi farmaceutiche non scelte saranno disponibili per il ventesimo interpello e verranno assegnate mediante scorrimento della graduatoria.

La graduatoria di tale concorso straordinario è stata approvata nel marzo 2016 e, come stabilito da una successiva legge che ne limita la durata a 6 anni, resterà valida fino al 22 luglio 2024.

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Il-servizio-sanitario-del-Trentino/Assistenza-farmaceutica/Concorso-straordinario-farmacie