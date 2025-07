PAT * ROVERETO – PRESIDENTE MATTARELLA AL COLLE MIRAVALLE: “I RINTOCCHI DI MARIA DOLENS ESPRIMONO NON SOLTANTO DOLORE RINNOVATO PER QUANTO AVVIENE, MA SOPRATTUTTO UN MESSAGGIO DI PACE”

17.10 - sabato 19 luglio 2025

La visita del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Colle di Miravalle in occasione del Centenario della Campana dei Caduti è iniziata alle 12,20: ad accogliere il Presidente, che stamattina ha presenziato anche ai quarant’anni della tragedia di Stava, erano il reggente Marco Marsilli, la sindaca di Rovereto Giulia Robol, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il commissario del Governo Giuseppe Petronzi.

Mattarella si è intrattenuto qualche minuto all’interno della Fondazione dove ha ricevuto doni di benvenuto dalle autorità locali: dalla sindaca un piccolo arazzo con la riproduzione di una figura di Depero, mentre da parte della Giunta provinciale una targa in legno, incisa, che simboleggia la rinascita del bosco di Paneveggio dopo Vaia.

Il Reggente, Marco Marsilli, da parte sua, a nome del Consiglio di Reggenza, ha fatto dono al Capo dello Stato della riproduzione artistica di Maria Dolens, di un libro appena pubblicato sui cento anni della Campana e di una medaglia commemorativa del Centenario.

Il Presidente ha poi visitato la mostra allestita in occasione del Centenario. Di seguito, scortato dai corazzieri il Presidente Mattarella si è portato all’esterno, nell’area monumentale.

Ad accoglierlo, oltre al pubblico e al picchetto d’onore, vi erano le numerose autorità civili, militari e religiose, fra cui il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli e l’assessore provinciale Mattia Gottardi, il presidente del consiglio provinciale Claudio Soini, la giudice emerita della Corte costituzionale Daria De Pretis, il presidente della Corte di appello Eugenio Gramola, il questore di Trento Nicola Zupo, la presidente del Tar Alessandra Farina, Marilisa Beltrame per la Corte dei conti e l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi.

Numerosa anche la delegazione dei sindaci e dell’Esercito italiano rappresentato ai più alti livelli. A condurre la cerimonia la giornalista Maria Concetta Mattei.

In un silenzio carico d’attesa ed mozione, rotto solo dal garrire delle oltre cento bandiere delle nazioni che sventolano sul colle di Miravalle, la cerimonia è entrata nel vivo scandita nei suoi momenti più solenni: l’alzabandiera e l’omaggio al tricolore sulle note del silenzio, la deposizione di una corona ai piedi della Campana dei Caduti e l’inno nazionale eseguito dai piccoli cantori del Minicoro di Rovereto.

“Desidero rivolgere un saluto a tutti i presenti, anzitutto al Presidente della Provincia di Trento. Ringrazio molto la Sindaca di Rovereto e il Reggente la Fondazione per l’accoglienza e per l’invito. Invito che mi era stato più volte rivolto dall’indimenticabile Alberto Robol”, sono state le parole del Presidente Mattarella.

“Su questo colle di Miravalle, accanto a Maria Dolens, il primo pensiero naturalmente corre alla grande intuizione di Don Antonio Rossaro, quando ebbe l’ispirazione di trarre, da armi che avevano ucciso in tante diverse frontiere d’Europa, un suono di pace e di concordia.

In occasione dei cento anni di Maria Dolens, questa intuizione è particolare punto di riferimento – ha detto il Presidente Mattarella – . Il ritorno qui è prezioso, in questo momento storico della vita internazionale, in cui, in pieno contrasto con i desideri, le aspirazioni, le attese dell’umanità in ogni continente, in ogni parte del mondo, riemergono ombre che si pensava non dovessero più aver spazio e presenza.

Di chi ritiene di reintrodurre le guerre di annessione territoriale, che pensavamo appartenessero a momenti oscuri nei secoli passati; o di chi pensa di ripristinare il dominio del più forte su coloro che sono più deboli; o di poter bombardare civili nelle loro abitazioni, fino al massacro di giovani intenti a festeggiare, ascoltando musica.

In questa condizione, non ci si limita più neppure al pur triste compito di colpire soldati contrapposti. Ma si spara e si uccide su luoghi di preghiera, su luoghi in cui si distribuisce acqua a chi ha sete, o pane a chi ha fame. Si colpiscono soccorritori che prestano aiuto ai feriti.

Tutto questo crea non soltanto un contrasto radicale con le attese dell’umanità, ma rischia anche di introdurre una spirale di risentimenti, di odio, di contrapposizioni che genera, a sua volta, costantemente, altre violenze.

Per questo è importante questo ritorno qui, presso Maria Dolens. Questa condizione esorta a rilanciare il messaggio che, da qui, cento anni, fa è partito. Vi è una condizione di speranza cui l’umanità aspira, e che deve prevalere su quanto avviene e su quanto, con tristezza, con allarme, registriamo.

Quanto avviene crea sovente anche disorientamento nella vita internazionale, anche nella vita quotidiana delle persone. Per questo – ripeto – è prezioso questo ritorno qui. I rintocchi di Maria Dolens esprimono non soltanto un dolore rinnovato da quanto avviene, ma esprimono soprattutto – e ne siamo convinti – un messaggio di pace e di speranza”.

(seguono altri passaggi del discorso)