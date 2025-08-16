PAT * ROTATORIA “AL MARINAIO” – TRENTO SUD: «AL VIA LA ASFALTATURA, NELLE NOTTI TRA IL 18 E IL 20 AGOSTO»

09.01 - sabato 16 agosto 2025

Il Servizio Gestione Strade ricorda che nelle notti tra lunedì 18 agosto e mercoledì 20 agosto, salvo maltempo, fra le ore 21 e le 6 del mattino, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione della rotatoria de “Al Marinaio”, in corrispondenza dell’Uscita 2 della S.S. 12 – Tangenziale di Trento.

Per consentire l’esecuzione di tale intervento è prevista la chiusura al traffico della rotatoria, negli orari sopra indicati. In particolare, saranno chiuse al traffico Via Marinai d’Italia, Via Ragazzi del ’99, nonché le piste di ingresso/uscita dalla rotatoria (come indicato dalle linee rosse dell’immagine).

Rimarranno invece aperte al traffico che proviene dalla carreggiata della tangenziale in direzione sud (direzione Verona), la bretella di collegamento con la S.P. 90 Destra Adige e la stazione autostradale A22 di Trento Sud, in modo da garantire l’accessibilità all’abitato di Ravina e al casello di Trento Sud (come indicato dalle linee verdi dell’immagine). Il casello Trento sud di A22 sarà aperto in ingresso verso l’autostrada, ma sarà chiuso in uscita.

Per quanto riguarda la S.S. 12 tangenziale di Trento, il traffico in ingresso/uscita sarà deviato sulle Uscite 1 (Mattarello), 3 (Via Al Desert) e 4 (Ospedale).