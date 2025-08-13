PAT * ROTATORIA “AL MARINAIO”: «ASFALTATURA, LAVORI NELLE NOTTI TRA LUNEDÌ 18 E MERCOLEDÌ 20 AGOSTO»

16.31 - mercoledì 13 agosto 2025

Il Servizio Gestione Strade comunica che nelle notti tra lunedì 18 agosto e mercoledì 20 agosto, salvo maltempo, nell’orario 21:00-6:00, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione della rotatoria de “Al Marinaio”, in corrispondenza dell’Uscita 2 della S.S. 12 – Tangenziale di Trento.

Per consentire l’esecuzione di tale intervento è prevista la chiusura al traffico, negli orari indicati, della rotatoria stessa; in particolare, saranno chiuse al traffico Via Marinai d’Italia, Via Ragazzi del ’99, nonché le piste di ingresso/uscita dalla rotatoria.

Rimarrà invece aperta al traffico, proveniente dalla carreggiata sud della tangenziale, la bretella di collegamento con la S.P. 90 Destra Adige e la stazione autostradale A22 di Trento Sud, in modo da garantire l’accessibilità all’abitato di Ravina e al casello di Trento Sud, il quale rimarrà aperto in ingresso verso l’autostrada, ma sarà chiuso in uscita.

Per quanto riguarda la S.S. 12 tangenziale di Trento, il traffico in ingresso/uscita sarà deviato sulle Uscite 1 (Mattarello), 3 (Via Al Desert) e 4 (Ospedale).