PAT * “RISPETTA IL TRENTINO”: «ROBERTO ZANDONATI È IL VINCITORE DELLA PRIMA ESTRAZIONE INTERMEDIA DEL CONCORSO “RISPETTA E VINCI“:»

17.03 - mercoledì 17 settembre 2025

È Roberto Zandonati, residente nel comune di Folgaria, il vincitore della prima estrazione intermedia del concorso “Rispetta e Vinci” indetto dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) nell’ambito della campagna “Rispetta il Trentino”.

Il vincitore si è aggiudicato un buono acquisto spendibile in negozi selezionati. L’estrazione, svoltasi attraverso un sistema automatico certificato, ha assegnato a ciascun utente iscritto al concorso un biglietto della lotteria “virtuale” per ogni 100 punti accumulati utilizzando la piattaforma digitale di informazione e formazione sulla gestione sostenibile dei rifiuti Riacademy.it.

Il sistema ha generato oltre 15.000 biglietti, tra i quali è stato estratto il vincitore.

Il concorso è attivo fino al 30 novembre 2025, nell’ambito della campagna di comunicazione “Rispetta il Trentino” in materia di rifiuti urbani promossa dalla Provincia autonoma di Trento attraverso APPA. L’obiettivo è incentivare i cittadini a migliorare le proprie conoscenze su raccolta differenziata, riciclo, riuso ed economia circolare, premiando chi si forma attraverso la piattaforma Ri-Academy con premi sostenibili.

Il concorso è strettamente legato a RI-Academy, la piattaforma digitale di informazione e formazione gratuita realizzata nell’ambito della campagna “Rispetta il Trentino”. Qui gli utenti possono seguire percorsi educativi, guardare video e docufilm, leggere racconti, partecipare a quiz e approfondire le tematiche legate alle 3R della gestione sostenibile dei rifiuti (riduzione, riuso, riciclo). Ogni attività svolta sulla piattaforma permette di accumulare ecopunti, che si trasformano in biglietti virtuali validi per il concorso. Più punti si accumulano, più aumentano le possibilità di vincere.

Su RI-Academy è stata avviata proprio in questi giorni RI-Play, la rassegna di docufilm dedicata a chi ama il cinema e vuole approfondire i temi dell’ambiente e dell’economia circolare. Dall’8 settembre al 30 novembre 2025 sarà possibile guardare gratuitamente quattro film – “Just It Eat”, “Materia viva”, “The Ice Builders” e “Useless” – e ottenere 5.000 punti bonus validi per il concorso “Rispetta e Vinci”. Un’occasione per lasciarsi coinvolgere da storie appassionanti e, allo stesso tempo, fare la propria parte per un futuro più sostenibile.

Ad oggi, il concorso ha già ottenuto risultati importanti, con oltre 530 cittadini iscritti e più di 1,5 milioni di punti generati sulla piattaforma tramite 7.400 azioni-punto. Tra i comuni più attivi spiccano Trento, Pergine Valsugana e Rovereto. Ottimi risultati, in termini relativi, anche per realtà più piccole come Contà, Folgaria e Carisolo.

La prossima estrazione è in programma il 31 ottobre 2025. Tutti i cittadini già iscritti sono invitati a continuare a completare percorsi, attività e quiz per accumulare nuovi punti e aumentare le proprie possibilità di vittoria. Per chi invece non ha ancora aderito, c’è ancora tempo per registrarsi gratuitamente su riacademy.it e partecipare alle prossime estrazioni.