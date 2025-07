PAT * «RISPETTA E VINCI, INIZIATIVA FINO AL 30 NOVEMBRE CHE PREMIA L’IMPEGNO DEI CITTADINI TRENTINI SU RIACADEMY.IT»

09.40 - venerdì 25 luglio 2025

“Rispetta e Vinci” è la prima edizione del concorso che premia i cittadini più attivi e consapevoli sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia autonoma di Trento attraverso l’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) nell’ambito della campagna informativa “Rispetta il Trentino”, nata per accompagnare cittadini e comunità verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Il concorso, attivo fino al 30 novembre 2025, si svolge completamente online, all’interno della piattaforma educativa RI-Academy.it, il portale educativo realizzato per informare, coinvolgere e formare cittadini di tutte le età su raccolta differenziata, riciclo, riuso e riduzione degli sprechi.

L’accesso al concorso è gratuito e riservato a tutti i residenti in Trentino con almeno 14 anni, registrati (o che si registreranno) su RI-Academy.

La partecipazione è semplice: basta accedere alla piattaforma, svolgere le attività formative presenti al suo interno – dalle videolezioni ai quiz, dai docufilm ai podcast – e iniziare ad accumulare “ecopunti”.

Ogni azione formativa ha un punteggio specifico e ogni 100 punti equivalgono a un biglietto virtuale valido per le estrazioni dei premi messi in palio dal concorso. Viene premiato l’impegno: più contenuti si esplorano, più punti si accumulano e più aumenta la possibilità di vincere.

Sono previste due estrazioni intermedie (31 agosto e 31 ottobre 2025) e una finale (30 novembre 2025). In palio:

* ESTRAZIONE FINALE: N° 3 weekend per due persone in una struttura trentina a ridotto impatto ambientale (certificato Ecolabel europeo e/o GSTC), per vivere un’esperienza divertente ma allo stesso tempo sostenibile e a contatto con la natura;

* ESTRAZIONI INTERMEDIE: N° 2 buoni spesa da 100 euro da utilizzare in negozi selezionati.

In totale, il montepremi ammonta a 1.500 euro, distribuiti per premiare cittadini virtuosi e motivati a migliorare le proprie abitudini. I dettagli relativi alle modalità di fruizione dei premi sono contenute nel regolamento dell’iniziativa, a disposizione sui portali www.rispettailtrentino.it e https://riacademy.it.

Il concorso “Rispetta e Vinci” nasce per valorizzare l’impegno individuale nella formazione ambientale. L’iniziativa si inserisce nella visione della campagna Rispetta il Trentino, che promuove la consapevolezza ambientale nella corretta gestione dei rifiuti.

I punti accumulati su RI-Academy sono validi anche per il concorso nazionale Ecoattivi 2025/2026, che mette in palio un’auto elettrica (Citroën AMI) la cui estrazione è prevista ad aprile 2026. Per ulteriori dettagli: https://ecoattivi.it, dove è a disposizione anche il regolamento completo dell’iniziativa.

Come partecipare:

1. Registrati su www.riacademy.it inserendo i dati richiesti;

2. Segui le attività formative: corsi, video, quiz, documentari, podcast

3. Accumula punti e guadagna biglietti virtuali

4. Partecipa alle estrazioni e prova a vincere i premi in palio!