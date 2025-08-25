PAT * «RIPRISTINATI I SERVIZI DIGITALI DOPO CRITICITÀ AL DATA CENTER, RISOLTI I PROBLEMI TECNICI»

17.01 - lunedì 25 agosto 2025

Nel tardo pomeriggio di domenica 24 agosto si è verificato un problema di natura tecnica agli impianti ausiliari del data center di Trento Nord, gestito da Trentino Digitale.

L’inconveniente ha causato l’interruzione temporanea di alcuni servizi digitali utilizzati da uffici e società pubbliche trentine.

I tecnici di Trentino Digitale sono intervenuti tempestivamente attivando le procedure di analisi e ripristino in sicurezza dei sistemi e dei servizi.

Il ripristino di alcuni sistemi (ad esempio, quelli del servizio di Trentino Trasporti) hanno richiesto un supporto tecnico specialistico: in particolare, si è reso necessario l’intervento del servizio di assistenza internazionale di Oracle, che è intervenuta con la completa risoluzione dell’anomalia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 25 agosto.

Grazie alla sinergia tra le squadre tecniche di Trentino Digitale e il supporto esterno, nel corso del pomeriggio la situazione è stata progressivamente normalizzata, consentendo il ritorno alla piena operatività.

L’operazione ha richiesto alcune ore, dovute alle rigide procedure di verifica e ripristino dei servizi digitali pubblici nel rispetto dei processi di sicurezza informatica.