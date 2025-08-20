PAT * «PROGETTO OCCUPAZIONE: DAL 20 AGOSTO APERTE LE DOMANDE PER I LAVORI SOCIALMENTE UTILI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ»

09.31 - mercoledì 20 agosto 2025

A partire da mercoledì 20 agosto 2025 si apre la finestra di presentazione delle domande per partecipare al Progetto OccupAzione – Opportunità lavorative in lavori socialmente utili nell’ambito dei servizi alla persona, rivolto a persone con disabilità iscritte nell’elenco della Legge 68/99.

Il Progetto OccupAzione – riconoscibile come intervento 3.3.F del Documento degli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro – è un’iniziativa che mira, da un lato, a favorire il recupero sociale e l’accrescimento delle competenze di persone con disabilità attraverso il loro inserimento presso Enti pubblici nel settore dei servizi alla persona, dall’altro, risponde alla crescente domanda di sostegno alle persone anziane, sia ospitate all’interno delle case di riposo, che residenti presso il proprio domicilio.

Il numero delle opportunità occupazionali viene stabilito annualmente in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai posti richiesti dagli Enti che aderiscono al Progetto OccupAzione. L’attuazione dei progetti proposti dagli Enti – che prevedono una durata massima di 5 mesi (indicativamente nel periodo da dicembre ad aprile) – è affidata a cooperative sociali di tipo B.

Le mansioni affidate spaziano da attività di supporto, di affiancamento fino all’ intrattenimento degli anziani ospiti in case di riposo o presso il loro domicilio.

Per presentare domanda è necessario essere iscritti nell’elenco provinciale della legge 68/99 e possedere i requisiti elencati nell’Avviso di selezione pubblicato nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.

È possibile presentare domanda dalle 8.30 del 20 agosto 2025 fino alle 12.00 del 10 settembre 2025.

Il modulo di domanda, scaricabile a partire dal 20 agosto 2025 dalla sezione dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro, deve essere:

– consegnato dal/la candidato/a, previo appuntamento, presso il proprio Centro per l’impiego di riferimento;

– oppure – previo accordo con l’operatore del Centro per l’impiego – spedito all’indirizzo di posta certificata che gli verrà indicato.

L’eventuale assunzione è subordinata al possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di selezione e alla possibile verifica dell’idoneità alle mansioni effettuata con visita medica preassuntiva.