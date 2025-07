PAT * PROGETTO EUROPEO “RESIST”: FUGATTI E SPINELLI, «PER LA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE, ADESIONE A PARTENARIATO INTERNAZIONALE»

10.50 - venerdì 11 luglio 2025

Approvata dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli, la partecipazione della Provincia autonoma di Trento al progetto europeo “Resist” (Resilience Enhancement of Essential Infrastructures Safety and Telecommunications), finalizzato a potenziare la resilienza delle infrastrutture critiche per la gestione delle emergenze nel campo della sicurezza e delle telecomunicazioni.

Interamente finanziato dal programma Horizon Europe della Commissione europea, l’iniziativa ha ottenuto un contributo complessivo di quasi cinque milioni di euro. Alla Provincia di Trento, che aderisce attraverso il Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza (Cue), verranno destinati oltre 90.000 euro.

“La sinergia tra regioni europee – sottolinea il presidente Fugatti – consentirà una gestione delle crisi ambientali più tempestiva ed efficace, generando importanti ricadute sul territorio trentino in termini di resilienza delle comunicazioni d’emergenza. Verrà inoltre incrementata la solidità della rete Tetra, il sistema digitale di radiocomunicazioni utilizzato dalla nostra Protezione civile”.

Per l’assessore Spinelli, “la partecipazione al progetto europeo ‘Resist’ consentirà alla Provincia di confrontarsi con partner internazionali e di contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative e concrete per la sicurezza dei territori, promuovendo strategie europee di adattamento climatico e gestione delle crisi”.

All’interno del progetto, la Provincia di Trento contribuirà attraverso lo sviluppo avanzati sistemi di monitoraggio, sensoristica e raccolta di dati, che verranno integrati con le tecnologie della piattaforma aerea Skydweller e il sistema satellitare europeo Copernicus.

Il progetto “Resist” si avvale di un ampio partenariato internazionale. Il consorzio, guidato dal coordinatore di progetto Etra Investigacion y Desarrollo (Spagna), comprende, assieme alla Provincia di Trento, altri undici partner: Skydweller Canarias (Spagna), lo European Union Satellite Centre (Francia), Vodea (Francia), Airmo GmbH (Germania), il Parque Tecnológico de Fuerteventura Sa (Spagna), AeroLaser System Sl (Spagna), European University Cyprus Ldt (Cipro), la Fondazione Safe (Italia), Red Eléctrica de España Sau (Spagna), Cnet-Centre for new energy technologies Sa (Portogallo) e Ypourgeio Esoterikon, ovvero il Ministero dell’Interno di Cipro.

La data di inizio progetto è prevista per il primo ottobre 2025 e si chiuderà con il 31 marzo 2028.