PAT * PRO LOCO TRENTINE: FAILONI, «GRAZIE VOLONTARI PER IL VOSTRO IMPEGNO, LE ASSOCIAZIONI SIANO SEMPRE PIÙ VALORIZZATE» (VIDEOINTERVISTA)

22.56 - sabato 30 novembre 2024

Si è chiuso con una festa alla palestra comunale di Zambana l’anno di attività delle Pro Loco trentine, un’occasione per tanti volontari e per i direttivi di 40 Pro Loco associate alla locale Federazione dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, che nella nostra provincia ne conta 224, per un momento di condivisione, ma anche per riflettere sul valore dell’impegno e della passione che anima queste importanti realtà del nostro territorio.

Presente per un saluto l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, che è stato accolto dalla presidente della Federazione Monica Viola e dal sindaco di Terre d’Adige Renato Tasin, oltre che dai numerosi volontari arrivati da diverse parti del Trentino.

“Negli ultimi anni le Pro Loco sono cresciute di circa il 10 per cento e questo fa ben sperare: il mondo del volontariato è in salute, ma da parte delle istituzioni oltre che un sentito ringraziamento per ciò che fate è importante che vi sia anche un sostegno concreto e come Provincia cercheremo di dare ancora una risposta alle vostre necessità nella prossima finanziaria, un segno di attenzione e vicinanza al vostro straordinario mondo che ha una doppia valenza, sociale e culturale”, ha detto Failoni, auspicando che anche in futuro le associazioni Pro Loco siano sempre più valorizzate nel loro ruolo di fondamentali promotori del territorio e delle comunità.

Il sindaco Tasin ha evidenziato che mettersi in gioco per le proprie comunità è bello e dà soddisfazione, come fare rete e creare sinergie: “voi siete la forza e la ricchezza dei nostri territori”, ha detto. La presidente Viola ha ricordato che l’anno trascorso ha permesso di dare visibilità alle tante manifestazioni realizzate dalle Pro Loco trentine, dato modo di riflettere sulle attività portate avanti e di accogliere tante persone interessate ai luoghi e alle tradizioni locali.

Sono poi intervenuti a portare le loro testimonianze la presidente della Pro Loco di Lavis Cristina Zanghellini e il presidente della Pro Loco Centro Storico Trento Marco Lazzeri. Nel corso della serata è stato ricordato che le Pro Loco trentine, che vantano una lunga tradizione, dato che sono nate circa 140 anni fa, in Italia sono quelle che ospitano il maggior numero di giovani volontari e vantano il 30 per cento di presidenti donna. Il passato, presente e futuro delle nostre Pro Loco, ma soprattutto i valori che queste associazioni veicolano, saranno a breve presentati in una mostra che aprirà i battenti nel capoluogo nelle prossime settimane. La festa a Zambana è quindi proseguita con un momento conviviale, animato da musica e spirito di condivisione.