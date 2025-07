PAT * PRO LOCO TRENTINE: «CONTRIBUTI ANCHE PER GLI EVENTI SOVRALOCALI, LA GIUNTA APPROVA LA MODIFICA DEI CRITERI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO»

14.10 - venerdì 25 luglio 2025

Nella seduta odierna la Giunta Provinciale, su proposta dell’assessore al Turismo Roberto Failoni, ha approvato la modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti alle associazioni Pro Loco.

Un aggiornamento necessario per adeguarli alla recente modifica dell’articolo 18 della l.p 8/2020, introdotta con la legge di stabilità provinciale 2025, con cui si prevede che tra le attività di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località svolte dalle Pro loco rientri anche la realizzazione di manifestazioni a carattere sovralocale.

I nuovi criteri troveranno applicazione per le richieste di contributo a valere dall’anno 2026 e successivi ma, al fine di dare immediata risposta alle Pro Loco che nel corso del 2025 organizzano eventi a carattere sovracomunale, è prevista una disciplina transitoria.

“Con questo provvedimento diamo la possibilità alle Pro Loco di chiedere finanziamenti anche per gli eventi a carattere sovralocale – spiega l’assessore Failoni – si tratta di un ulteriore intervento che testimonia la grande attenzione e l’impegno costante da parte della Provincia Autonoma di Trento nel valorizzare e supportare queste realtà associative che, con il loro impegno volontario, sono vere e proprie custodi della nostra identità, un pilastro insostituibile per la promozione del territorio trentino.

Un lavoro instancabile che non solo arricchisce l’offerta turistica provinciale ma, anche grazie alla realizzazione di eventi sovralocali, contribuisce in modo significativo a generare ricadute economiche positive per le nostre comunità.

Continueremo a lavorare insieme, attraverso politiche di sostegno e iniziative congiunte, per potenziare ulteriormente il ruolo strategico delle Pro Loco e per garantire che il Trentino rimanga una destinazione accogliente, dove i visitatori possono trovare esperienze autentiche”.

Sono da intendersi manifestazioni a carattere sovralocale le iniziative che valorizzano le risorse naturali, culturali e storiche della località attraverso la promozione degli elementi autoctoni del Trentino e che:

– hanno un indotto in termini di partecipanti largamente sovracomunale;

– possono coinvolgere nella propria organizzazione soggetti pubblici e/o privati appartenenti ad altri ambiti territoriali.

L’impianto della spesa finanziabile e del relativo contributo rimane invariato, con la novità che se l’evento principale ha carattere sovralocale, la spesa ammessa potrà raggiungere, a seconda del punteggio di qualità turistica ottenuto, il valore massimo di 40.000 euro, contro gli 8.000 euro massimi per l’evento locale.

I nuovi criteri troveranno applicazione per le richieste di contributo a valere dall’anno 2026 ma è prevista già dal 2025 la possibilità che le manifestazioni a carattere sovralocale siano finanziate per mezzo di un’integrazione da presentare entro il termine del 20 agosto 2025.

Con il provvedimento adottato oggi sono state inoltre apportate alcune modifiche e integrazioni funzionali ad aggiornare alcuni aspetti amministrativi legati alla concessione di contributi erogati da una Pubblica Amministrazione, e ad esplicitare e dettagliare meglio alcuni elementi.