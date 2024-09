PAT * PONTE RAVINA: «DA LUNEDÌ LA TANGENZIALE TORNA PERCORRIBILE ANCHE IN DIREZIONE NORD» (PIANTINA VIABILITÀ STRADE)

12.33 - sabato 7 settembre 2024

Ravina, da lunedì la tangenziale torna percorribile anche in direzione nord. Dalle 7 del mattino la nuova fase dei lavori alla bretella. Consigliato l’utilizzo dell’A22 con l’Urban Pass e della ciclabile per gli spostamenti locali in bici e a piedi

Ravina, da lunedì la tangenziale torna percorribile anche in direzione nord.

Dalle 7 del mattino di lunedì 9 settembre, giorno di apertura delle scuole, scatta la nuova fase dei lavori di apertura della bretella della tangenziale a Ravina, necessaria per l’avvio dei cantieri nell’area del nuovo ospedale. In queste ore si sta concludendo l’asfaltatura della nuova sede stradale realizzata a lato del cavalcavia in demolizione. Operazione che consentirà – da lunedì mattina – di aprire al traffico la corsia nord del bypass, togliendo quindi la deviazione obbligatoria su via Al Desert, via Jedin e ritorno sulla tangenziale. In pratica la circonvallazione torna percorribile in entrambe le direzioni, dato che in direzione sud la circolazione è assicurata lungo la corsia a lato del cavalcavia.

In questa fase il ponte di Ravina sarà percorribile ma solo in direzione Ravina-Romagnano.

Nell’arco della settimana si cercherà di completare i lavori per aprire la bretella anche in direzione sud, con la contestuale chiusura del ponte di Ravina e la possibilità di raggiungere la Destra Adige attraverso l’uscita alla rotonda del Marinaio e il raccordo sulla provinciale 90.

Sempre validi i consigli agli utenti: si ricorda che per evitare eventuali incolonnamenti lungo le vie cittadine, ci si può dotare dell’Urban Pass di A22, strumento molto richiesto nelle ultime settimane e riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio, che consente di viaggiare gratuitamente tra i caselli autostradali di Trento nord e Rovereto sud. Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20.

Inoltre, in particolare per i mezzi pesanti l’indicazione è utilizzare per quanto possibile l’autostrada nell’attraversamento della città. Per quanto possibile, per gli spostamenti locali è inoltre consigliato l’utilizzo della ciclabile, rimasta aperta proprio per questo motivo.,71 kB)Provincia autonoma di Trento – C.F. e P.IVA: 00337460224

Numero verde 800 903606