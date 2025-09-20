PAT * «POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, VIA LIBERA AL BANDO PER LA RICOLLOCAZIONE DEI DIPENDENTI»

09.10 - sabato 20 settembre 2025

2,2 milioni di euro per supportare la ricollocazione collettiva dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale. È la dotazione dell’Avviso pubblico n. 4 del Programma del PNRR “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), approvato dalla Giunta provinciale.

“La misura sostiene concretamente le persone coinvolte da situazioni di esubero, accompagnandole verso nuove prospettive professionali e contribuendo al contempo alla tenuta sociale ed economica del territorio” il commento del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, proponente del provvedimento.

L’avviso, il quarto del Programma GOL, riguarda il “Percorso 5 – Ricollocazione collettiva” e prevede la possibilità per i soggetti accreditati di presentare proposte progettuali mirate a favorire il reinserimento dei lavoratori in esubero.

In particolare, prevede la possibilità di presentare interventi di ricollocazione collettiva a favore di gruppi di lavoratori (almeno 6 beneficiari), provenienti anche da più aziende con unità operative sul territorio provinciale.

Gli interventi devono essere definiti con il coinvolgimento delle parti sociali sulla base di un’analisi dei fabbisogni formativi e delle opportunità occupazionali e devono prevedere un mix di servizi mirati e personalizzati, individuali e di gruppo (orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e supporto all’autoimpiego) volti a risolvere un eventuale mismatch di competenze e/o a rafforzare le competenze professionali dei lavoratori.

La presa in carico dei lavoratori sarà garantita dai Centri per l’Impiego di Agenzia del Lavoro, che effettueranno l’assessment individuale e stipuleranno i patti di servizio, valorizzando al contempo la dimensione collettiva del percorso. I servizi per il lavoro e le attività formative saranno invece erogati dagli enti accreditati selezionati tramite l’avviso.

L’intervento rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 ” Politiche per il lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Piano di attuazione provinciale.