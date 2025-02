PAT – POLITICA: «72 NUOVI CARABINIERI IN SERVIZIO IN TRENTINO»

14.10 - mercoledì 26 febbraio 2025

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Trento Matteo Ederle e il generale di brigata Stefano Paolucci hanno dato il benvenuto a 72 nuovi Carabinieri assegnati al Trentino. Alla cerimonia, svoltasi questa mattina nelle sale del Comando provinciale dell’Arma ha partecipato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Siete in una terra splendida e particolare – ha affermato il presidente Fugatti nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati – che gode dell’Autonomia speciale e ha quindi caratteristiche uniche. Il mio auspicio è che possiate trovarvi bene in Trentino sia sotto l’aspetto professionale sia nelle relazioni che instaurerete con il territorio, che possiate innamorarvi di questa terra e restare qui molto a lungo”.

“Nel corso del vostro lavoro troverete una grande collaborazione da parte delle istituzioni trentine e dal mondo del volontariato – ha proseguito Fugatti -. La Protezione Civile e i volontari del Trentino vi affiancheranno sempre nel vostro importante lavoro. Siamo in una terra dove fortunatamente la situazione è migliore rispetto ad altri contesti, ma permane la richiesta da parte dei cittadini di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza”.

Presenti in sala anche il direttore generale della Provincia Raffaele De Col, il commissario del Governo Giuseppe Petronzi e la procuratrice della repubblica Orietta Canova. Tutti loro hanno ricordato come il contesto trentino sia il migliore per svolgere in maniera ottimale il lavoro di carabiniere in quanto l’Arma gode di notevole affetto e considerazione tra la popolazione. Infine hanno esortato i nuovi arrivati a rimanere umili, a rispettare le regole e mantenere sempre la massima trasparenza nei rapporti tra colleghi e con le istituzioni.

(pt)

Link alla notizia