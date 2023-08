PAT * PNRR: SPINELLI, « COMUNE PALÙ DEL FERSINA, 600 MILA EURO PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI »

18.20 - venerdì 25 agosto 2023

PNRR, 600 mila euro per il sostegno di iniziative imprenditoriali nel comune di Palù del Fersina.Aperti i termini per le candidature all’avviso pubblico nell’ambito della missione “Attrattività del borghi” del PNRR. Spinelli: “Risorse che stimolano le imprese e generano impatto sul territorio”. Fino al prossimo 30 settembre è possibile partecipare all’avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nel comune di Palù del Fersina nell’ambito del PNRR, Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l’ “Attrattività dei Borghi”.

Una misura che mette a disposizione delle imprese che intendono avviare una propria attività sul territorio del comune della Valle dei Mocheni un contributo a fondo perduto fino al 75% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e fino al 90% nei casi di nuove imprese o imprese già costituite a prevalente titolarità giovanile/femminile.

“Si tratta di risorse importanti che, d’intesa con il comune di Palù del Fersina, mettiamo a disposizione di quelle realtà che intendono avviare sul territorio iniziative e attività imprenditoriali coerenti con la progettualità finanziata dal PNRR con venti milioni di euro – spiega l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli –. Risorse che sapranno stimolare le imprese e, sono certo, generare importanti ricadute positive di medio e lungo periodo sull’intera comunità”.

Possono avanzare domanda di finanziamento le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile.

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 75% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 150.000,00 euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis. Tale percentuale è elevabile al 90%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di nuove imprese, da costituirsi entro 20 giorni dal provvedimento di ammissione, del contributo o imprese già costituite a prevalente titolarità giovanile e/o femminili.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili al seguente link: https://www.provincia.tn.it/Servizi/PNRR-M1C3I2.1-Contributi-iniziative-imprenditoriali-comune-Palu-del-Fersina.

Le candidature devono essere inviate a mezzo PEC entro il 30 settembre 2023 all’indirizzo: dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it riportando come oggetto “avviso M1C3 I2.1. iniziative imprenditoriali Palù del Fersina”.

I formati dei file accettati sono esclusivamente i seguenti: PDF o PDF/A (con estensione .p7m se firmati digitalmente); non sono accettati file compressi (ad esempio:.zip;.rar; ecc.).

Attenzione: i pdf compilabili devono essere trasformati in versione statica prima di essere inviati.

“Attrattività dei Borghi”, cos’è

Attraverso la Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi”, il PNRR ha inteso sostenere lo sviluppo economico e sociale dei tanti piccoli borghi italiani, centri storici che offrono un enorme potenziale grazie al patrimonio culturale, alla storia e alle tradizioni che li caratterizzano. In particolare, con Linea di azione A ha messo a disposizione risorse in favore di venti comuni per la realizzazione di altrettanti progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di 20 borghi a rischio abbandono o abbandonati.

Nel marzo 2022 la Provincia autonoma di Trento ha promosso la candidatura del borgo di Palù del Fersina per progetto denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi”, al quale il PNRR ha assegnato un finanziamento pari a 20 milioni di euro.