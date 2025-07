PAT * PERSONALE PUBBLICO: «ACCORDO PER 14 MILA DIPENDENTI, AUMENTI IN BUSTA PAGA E OPPORTUNITÀ DI CARRIERA»

15.01 - mercoledì 30 luglio 2025

Giornata storica per il pubblico impiego trentino. Sono stati siglati due importanti accordi che riguardano migliaia di lavoratori del settore pubblico: dai medici del Servizio sanitario provinciale al personale delle case di riposo, passando per i dipendenti di Comuni e Provincia. Al centro, aumenti retributivi significativi e la revisione di un sistema ordinamentale fermo da oltre vent’anni.

L’APRAN (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) ha firmato un’intesa con i sindacati dei dirigenti medici e sanitari. Si tratta di un primo passo verso l’accordo definitivo che sbloccherà gli arretrati del periodo 2019–2024 e porterà a un adeguamento strutturale degli stipendi: si parla di un incremento medio lordo mensile di 1300 euro per circa 1300 professionisti, considerando anche il triennio 2025–2027.

Prevista anche una riorganizzazione dell’orario di lavoro e la regolamentazione delle prestazioni fuori sede. L’obiettivo è chiaro: migliorare le condizioni e rendere più attrattivo il sistema sanitario pubblico.

Dopo oltre 15 ore di trattative è arrivato anche l’accordo che coinvolge il personale degli enti locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Circa 14.000 lavoratori interessati e 15 milioni di euro messi in campo, più altri 10 milioni per le progressioni di carriera.

Tra i punti salienti c’è aumento dell’indennità per gli OSS, fino a 2000 euro, l’indennità notturne equiparate a quelle del comparto sanità, la possibilità di avanzamenti economici dopo tre anni nella stessa posizione e i reinquadramenti per infermieri, educatori, operai e restauratori.

Altro aspetto molto importante è che, dopo oltre vent’anni, viene completamente rinnovato il sistema ordinamentale delle qualifiche professionali. Una vera e propria “riforma” del pubblico impiego trentino.

Soddisfatto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha seguito da vicino le trattative in veste anche di assessore al personale: “Si apre una nuova stagione per il comparto pubblico provinciale. Questi accordi valorizzano chi lavora ogni giorno nei servizi essenziali e rafforzano il potere d’acquisto. È un investimento che dà qualità alla pubblica amministrazione e che può fare da traino anche per il settore privato”.

Sulla stessa linea l’assessore alla salute Mario Tonina: “Con l’accordo sui medici mettiamo a disposizione oltre 30 milioni di euro a regime, ma sono molto soddisfatto anche per l’intesa con le APSP: abbiamo riconosciuto il valore di figure fondamentali come OSS e infermieri, aumentando indennità e turnazioni notturne. Sono loro il cuore del nostro sistema assistenziale. Un grazie anche al Presidente di APRAN dott. Zanella, ai dirigenti provinciali dott. D’Urso e dott. Comper, per l’impegno profuso nel portare a casa questo importante risultato”.