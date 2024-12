PAT * PERGINE VALSUGANA – S. BARBARA: FUGATTI. «MOMENTO DI FORTE UNIONE, IMPORTANTE LA PRESENZA DELLE ISTITUZIONI»

18.20 - domenica 8 dicembre 2024

Alle celebrazioni anche il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi. S. Barbara a Pergine Valsugana, Fugatti: “Momento di forte unione, importante la presenza delle istituzioni”.

Tanti pompieri, fra i quali numerosi allievi, ma anche tanti cittadini oltre a rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, del mondo cooperativo, dell’associazionismo e del volontariato hanno partecipato oggi alle celebrazioni per Santa Barbara organizzate dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pergine Valsugana. Momenti centrali sono stati la messa nella Chiesa della Natività di Maria e il ricordo dei Caduti nel vicino cimitero. Alle celebrazioni ha preso parte anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

“La Festività di Santa Barbara – afferma il presidente – è un momento di forte unità per i Vigili del Fuoco. Il Corpo di Pergine Valsugana, terzo Comune del Trentino, è particolarmente numeroso ed è impegnato ogni anno in un significativo numero di interventi al servizio dei cittadini. É quindi importante che le istituzioni siano oggi presenti per esprimere la riconoscenza della comunità.”

Con il presidente Fugatti hanno partecipato oggi alle celebrazioni, fra gli altri, il comandante del Corpo VVF di Pergine Valsugana Michele Pompermaier, il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino Luigi Maturi, il Sindaco Roberto Oss Emer e il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini.

Durante la messa, il parroco don Antonio Brugnara ha sottolineato come volontariato e spirito di servizio siano valori che consentono di vivere “un’umanità più piena”. Prima della funzione religiosa, i Vigili del Fuoco sono entrati in chiesa con in testa al gruppo una significativa presenza di allievi. Dopo la messa, celebrata con la cornice musicale del Coro Santa Maria, al cimitero è stato osservato un minuto di silenzio in onore dei Caduti.

Il Corpo di Pergine Valsugana conta 75 Vigili del Fuoco in servizio attivo; i Vigili fuori servizio sono 11, mentre sono 7 i Vigili di complemento e 16 gli allievi. Quest’anno gli interventi sono stati sinora 715, con un aumento del 20% rispetto al 2023. Il mese più impegnativo è stato giugno, con una media di quasi 4 interventi al giorno.