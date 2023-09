PAT * “PER UN MUSEO STORICO DIGITALE DELL’ EUREGIO”: « DUE GIORNATE DI STUDIO E DI CONFRONTO, A A CAVALESE (19-20/9) »

09.17 - domenica 17 settembre 2023

“Per un museo storico digitale dell’ Euregio”: a Cavalese due giorni di confronto il 19 e 20 settembre. Martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2023, presso il palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, la Fondazione Museo storico del Trentino, la Magnifica Comunità di Fiemme e il Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino organizzano due giornate di studio e di confronto dedicate alla comunicazione e alla divulgazione digitale di ambito museale e storico.

La prima giornata del convegno sarà riservata a un approfondimento, seguito da discussione, attorno ai nodi storiografici e alle narrazioni storiche legate al Land Tirol, alla Provincia di Bolzano e alla Provincia di Trento, con particolare attenzione alla contemporaneità. L’obiettivo principale sarà quello di evidenziare eventuali distanze e convergenze tra le differenti realtà territoriali.

Nella seconda giornata, invece, saranno presentati alcuni progetti legati alla comunicazione e divulgazione digitale di ambito museale e storiografico realizzati negli ultimi anni o in corso d’opera. Verrà inoltre illustrata una proposta di collaborazione fra enti culturali di area euroregionale che esplorerà le possibilità di cooperazione in un progetto digitale comune.

Le giornate di studio prevedono momenti laboratoriali in cui addetti ai lavori, studiosi e rappresentanti degli enti e delle istituzioni dei tre territori potranno confrontarsi attorno ai temi trattati e alle proposte progettuali presentate. Il convegno rappresenta un’opportunità per superare approcci storiografici separati tra i tre territori e adottare una visione d’insieme che permette di far dialogare, su uno stesso piano, le diverse realtà, mettendo in evidenza le specificità, le differenze, gli scambi, le connessioni, le continuità e discontinuità sul lungo periodo.

In allegato il programma completo delle due giornate di studio che possono essere seguite anche on line collegandosi alla piattaforma Zoom: