PAT * “PEDIES”: «TORNA IL ROTOCALCO LADINO DI INFORMAZIONE, GIUNTO ALLA PUNTATA 456»

12.26 - domenica 20 ottobre 2024

“Pedies”: in onda la puntata #456 del rotocalco ladino.Trasmesso su Trentino Tv il programma è prodotto dal Comun General de Fascia. Torna l’appuntamento con “Pedies”, il rotocalco ladino di informazione, giunto alla puntata 456.

Gli argomenti di questo numero: la Festa delle ASUC trentine – a Pozza di Fassa l’incontro per sentirsi comunità e per parlare di futuro; a Pieve di Livinallongo è stata dedicata la piazza del comune a Caterina Lanz, una donna ladina, nata a San Vigilio di Marebbe e morta a Livinallongo del Col di Lana, diventata simbolo di resistenza per l’unità e l’identità dei ladini; la Commissione affari economici del Comun General de Fascia ha organizzato diversi incontri per accrescere la cultura finanziaria, durante il primo incontro è stato presentato il Fondo Euregio+ Turismo; ottobre è il mese per la prevenzione del tumore al seno, in Val di Fassa è attivo un gruppo che durante tutto l’anno supporta le donne che hanno subito un’operazione per questo tipo di tumore.

Inoltre, in occasione della Festa del Ringraziamento nei giorni 26 e 27 ottobre 2024 verrà inaugurata la Ciasa de la Moniaria, recentemente restaurata: per conoscere il programma delle due giornate è possibile visitare i profili social del Comun General de Fascia.

I servizi di questa settimana, redatti da Angela Pederiva, Sabrina Riz e Riccardo Zanoner, vengono presentati con la voce di Sabrina Riz.

Realizzato con il sostegno del Comun General de Fascia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, “Pedies” è in onda su Trentino Tv ogni sabato alle 18.00, la domenica alle ore 13.30 e il lunedì alle ore 11.30.

Tutte le puntate sono presenti anche sul canale youtube della TV Ladina a questo link:

I servizi sono visibili singolarmente sulla pagina Facebook di Tv Ladina al seguente link: