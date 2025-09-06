PAT * «”PEDIES”: SABATO 6 SETTEMBRE LA PUNTATA #502 DEL ROTOCALCO LADINO, IN ONDA»

14.00 - sabato 6 settembre 2025

Torna l’appuntamento settimanale con “Pedies”, il rotocalco ladino di informazione, giunto alla puntata n. 502.

Maggiore informazione per i formaggi tradizionali prodotti con il latte crudo, per ulteriore sicurezza e conoscenza. Spretz Tzaorì e Cher de Fascia sono i nomi dei formaggi locali; ma si tratta anche di prodotti non destinati ai bambini sotto i 10 anni, a donne incinta e persone fragili di salute, poiché si sono verificati episodi anche gravi a causa del batterio escherichia coli. Ora con nuove regole e una corretta informazione, i consumatori hanno maggior sicurezza, imparano a conoscere i formaggi e a gustarli senza preoccupazione.

Il Piano Giovani “La Risola”, per il prossimo autunno, ha in previsione di promuovere quattro nuovi progetti rivolti ai giovani tra gl 11 e i 35 anni, in collaborazione con il Comun General e i Comuni della Val di Fassa. Tutte le informazioni sui canali social del Piano Giovani “La Risola”, su Instagram e Facebook.

Infine, in questa puntata viene presentato un nuovo appuntamento della rubrica “Zebicher: per vedere attentamente”. Questa volta la puntata porta a visitare il Museo Ladin de Fodom / della Valle di Livinallongo, istituito nel 1996 per documentare la storia e la cultura de questa vallata legata per parecchi secoli al resto della Ladinia e al Principato Vescovile di Bressanone. Con la consulenza del direttore racconteremo della vita di un tempo, degli aspetti etnografici ed antropologici. Un Museo che vuole essere lo specchio di un’identità da rispettare, mantenere e promuovere.

Realizzato con il sostegno del Comun General de Fascia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, “Pedies” è in onda su Trentino Tv – canale 10 Prov. TN – ogni sabato alle 18.00, la domenica alle ore 13.30 e il lunedì alle ore 11.30.

Il programma inoltre viene trasmesso anche su AltoAdige TV – canale 11 Prov. BZ – ogni domenica alle 18.00.