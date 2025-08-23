PAT * «”PEDIES”: SABATO 23 AGOSTO LA PUNTATA #500 DEL ROTOCALCO LADINO»

13.40 - sabato 23 agosto 2025

Torna l’appuntamento settimanale con “Pedies”, il rotocalco ladino di informazione, giunto alla puntata n. 500.

Dieci anni fa, nell’aprile 2015, andava in onda la prima puntata di Pedies, programma d’informazione in lingua ladina. A condurre il debutto fu Martina Debertol.

Oggi, con l’edizione numero 500, proponiamo una puntata speciale per ripercorrere la storia del rotocalco: dall’ideazione alla messa in onda. Abbiamo raccolto la testimonianza di chi, dieci anni fa, ha concepito il progetto, contribuendo alla nascita di una voce informativa in ladino. Non mancheranno inoltre alcuni retroscena sul lavoro quotidiano della redazione, per raccontare ciò che normalmente resta dietro le quinte.

Nella rubrica “Svampol ciatarul: jent che fèsc jerveèr sie cunst” vi presentiamo Giovanni Chiocchetti – Kamiz e la sua passione per tecnologia, foto e video, da cui è nato un hobby davvero curioso. Infatti, utilizzando una stampante 3D riesce, con grande attenzione ai dettagli, a creare riproduzioni in scala di paesaggi e soprattutto edifici.

I servizi di questa settimana, redatti da Riccardo Zanoner e Angela Pederiva vengono presentati con la voce di Angela Pederiva.

Realizzato con il sostegno del Comun General de Fascia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, “Pedies” è in onda su Trentino Tv – canale 10 Prov. TN – ogni sabato alle 18.00, la domenica alle ore 13.30 e il lunedì alle ore 11.30.

Il programma inoltre viene trasmesso anche su AltoAdige TV – canale 11 Prov. BZ – ogni domenica alle 18.00.

Tutte le puntate sono presenti anche sul canale youtube della TV Ladina a questo link: https://www.youtube.com/@TvLadina

oppure si possono vedere i servizi singolarmente sul profilo Facebook di TV Ladina https://www.facebook.com/TelevijionLadin