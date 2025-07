PAT * «PEDALANDO CONTRO IL PARKINSON: IL TRENTINO RISPONDE PRESENTE, SPORT E COMUNITÀ PER COMBATTERE L’ISOLAMENTO»

19.20 - venerdì 18 luglio 2025

Ha fatto tappa oggi a Trento la terza edizione del progetto “Pedalando – Movimento di Resistenza al Parkinson”, l’iniziativa ciclistica e solidale partita il 16 luglio da Sant’Urbano (Padova) e diretta a Grado, dove si concluderà il 23 luglio.

Un percorso di oltre una settimana che unisce sei regioni italiane, toccando Bassano, Levico, Feltre, Pordenone, Udine e Trieste, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie neurodegenerative e sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e benessere.

La tappa trentina è stata accompagnata da un momento di riflessione e confronto grazie al convegno organizzato in collaborazione con l’Associazione Parkinson Trento e diverse realtà locali, che ha visto la partecipazione di medici, specialisti, rappresentanti dell’Azienda sanitaria provinciale e numerosi cittadini.

“Come assessore alla salute e politiche sociali voglio sottolineare l’importanza di quanto l’Associazione Parkinson Trento porta avanti, anche in occasione di questo evento, dimostrando il valore dello sport come potente mezzo di benessere fisico, mentale e sociale e mostrando come fare attività fisica possa contrastare la progressione delle malattie neuro-degenerative, come la malattia del Parkinson – ha dichiarato l’assessore provinciale alla salute e politiche sociali, Mario Tonina durante il suo intervento al convegno – un valore di questo vostro progetto sta anche nella collaborazione di diverse associazioni legate all’ambito sanitario, ma anche culturali, sportive e sociali, con l’idea di un impegno collettivo, capace di abbattere i pregiudizi, combattere l’isolamento e promuovere l’inclusione, attraverso lo sport e la socializzazione. Questo momento di approfondimento, ricco di contributi autorevoli, è un modo per contribuire alla costruzione di comunità consapevoli e capaci di accompagnare chi vive con la malattia e le loro famiglie con attenzione, competenza e umanità”.

“Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che rendono possibile questo progetto -ha concluso Tonina – in particolare l’Associazione e la sua Presidente Maria Grazia Zorzi , che con passione e dedizione ha sostenuto questa iniziativa, perché ci ricordano ogni giorno che il benessere passa anche attraverso l’attività fisica, il supporto reciproco e la comunità”.

L’iniziativa, che coinvolge personalità del mondo dello sport, della medicina, della ricerca e dello spettacolo, si propone di sensibilizzare sulle malattie neurodegenerative, ridurre lo stigma e l’isolamento sociale, promuovere salute e benessere attraverso l’attività fisica e la socialità, valorizzare le abilità residue, attivare le comunità locali in un progetto partecipato e inclusivo e diffondere buone pratiche e stili di vita sani anche tramite i mezzi di comunicazione.