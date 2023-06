PAT * PARTNERSHIP: « FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI, PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON L’ATENEO DI VERONA »

07.07 - sabato 10 giugno 2023

Formazione specialistica dei medici: prosegue la collaborazione con l’ateneo di Verona. Su proposta dell’assessore alla salute Stefania Segnana, la Giunta provinciale ha approvato il protocollo d’intesa con l’Università di Verona per l’attivazione di una collaborazione scientifica e didattica volta a favorire, tramite la riserva di posti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione, la formazione specialistica dei laureati medici residenti in provincia di Trento. Il nuovo protocollo, segue quello siglato nel 2016.

“La collaborazione con l’Università di Verona – sottolinea l’assessore Segnana – risale agli anni ‘90 ed ha permesso a numerosi medici trentini di formarsi anche presso le nostre strutture sanitarie accreditate e di beneficiare del contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia. Il protocollo approvato ieri segna la prosecuzione di questa collaborazione e tiene conto al contempo dell’Accordo quadro tra Provincia, APSS, Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Verona con il quale è stata attivata la Scuola di medicina e chirurgia interateneo con sede a Trento ed è stata condivisa tra le parti l’opportunità di dare avvio, in futuro, presso l’Università degli Studi di Trento anche alle Scuole di Specializzazione di area medica. Si concorda infatti di rivedere il Protocollo, qualora la formazione specialistica dei medici dovesse transitare progressivamente nella programmazione e gestione dell’Università di Trento, tramite l’istituzione di Scuole di Specializzazione medica”.

Il protocollo approvato oggi dalla Giunta in sintesi prevede:

la collaborazione tra le strutture sanitarie provinciali e le strutture didattiche dell’Università per lo svolgimento di attività formative di tirocinio pratico;

la determinazione annuale di posti aggiuntivi a favore dei medici residenti in provincia di Trento per l’iscrizione a Scuole di Specializzazione per le discipline stabilite dalle comuni intese, nei limiti dei fabbisogni per ogni singola specialità e sulla base delle risorse aggiuntive di cui al Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale approvato dalla Giunta provinciale;

il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica;

l’accreditamento, per le diverse Scuole di Specializzazione, delle strutture sanitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’espletamento in loco, nell’ambito della formazione specialistica, di periodi di tirocini;

la revisione di comune accordo del Protocollo, qualora la formazione specialistica dei medici transiti progressivamente nella programmazione e gestione dell’Università di Trento, tramite l’istituzione di Scuole di Specializzazione medica.

Per quanto riguarda il finanziamento dei contratti di formazione specialistica, con la deliberazione adottata è stato approvato anche un capitolato speciale che prevede forme di anticipazione dei pagamenti all’Università.