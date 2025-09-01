PAT * PARCO TERME DI LEVICO: «OSPITA L’ESPOSIZIONE “DALIE – TRAME DI PETALI” CON 150 VARIETÀ ELA MOSTRA SUI GIARDINI STORICI (5-7/9)»

12.05 - lunedì 1 settembre 2025

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre il Parco delle Terme di Levico apre le porte del suo vivaio all’esposizione “Dalie, trame di petali”: un fine settimana dedicato alla fioritura delle dalie, nel quale sarà possibile ammirarne oltre 150 varietà in pieno splendore.

Un’occasione unica per scoprire i mille colori e le diverse forme di questo fiore amatissimo, con tanti consigli utili per coltivarlo nei propri giardini e orti. All’interno del parco, presso Villa Paradiso, sarà inoltre possibile visitare la mostra “Spazi cólti: i giardini nella storia d’Occidente”.

L’entrata è libera, orario di apertura 10.00-18.00.

La dalia è il fiore nazionale del Messico, dove cresce spontaneamente in natura e veniva già coltivata dalle civiltà precolombiane, come gli Aztechi, che la usavano anche a scopo alimentare e medicinale. Il nome “Dahlia” fu dato in onore del botanico svedese Anders Dahl, allievo di Linneo.

Il genere Dahlia comprende circa 42 specie originarie prevalentemente degli altopiani del Messico e del Centro America, da cui derivano oltre 20.000 cultivar selezionate a scopo ornamentale. Oggi esistono dalie di ogni tipo: a palla, a cactus, a collare, semplici o doppie e possono avere altezze che vanno da 30 a 200 cm.

All’interno del parco sarà inoltre visitabile “Spazi cólti: i giardini nella storia d’Occidente” allestita presso Villa Paradiso. La mostra evidenzia, attraverso una selezione di immagini, filmati, documenti e oggetti, le peculiarità dei giardini e parchi che sono sintesi di saperi e forme artistiche diverse, per sensibilizzare nei confronti di un patrimonio storico-culturale quanto ambientale da salvaguardare e tutelare.

Gli sguardi sui giardini storici di diverse epoche si concentrano sull’evoluzione degli stili e del concetto stesso di giardino da luogo ideale a luogo reale. L’evoluzione dei diversi stili di giardino è presentata in un contesto europeo seguendo le diverse epoche storiche: dall’antichità al Medioevo, dall’Umanesimo all’Ottocento e fino alla contemporaneità.

Orario d’apertura: 10.00-13.00 e 13.30-18.00.