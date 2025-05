PAT * PAPA LEONE XIV: FUGATTI, «AUGURIAMO AL NEO PONTEFICE DI AFFRONTARE LE SFIDE DEI TEMPI CON FORZA, CORAGGIO E SERENITÀ»

09.20 - venerdì 9 maggio 2025

Prima di avviare i propri lavori nella sede di Piazza Dante, la Giunta provinciale di Trento ha rivolto un pensiero benaugurante al nuovo papa, Leone XIV. “Auguriamo con tutto il cuore al neo eletto pontefice di poter svolgere la propria missione con la forza, il coraggio e la serenità necessarie per affrontare le sfide impegnative che i nostri tempi pongono davanti a tutto il mondo – ha commentato il presidente Maurizio Fugatti -.

Come tutti, siamo rimasti favorevolmente colpiti ed impressionati dalla scelta del santo padre di esordire davanti alla folla di fedeli e al mondo intero usando la parola pace. Per un territorio di confine come il nostro ed una storia come la nostra, si tratta di un concetto profondo e intimo in nome del quale il santo padre troverà sempre una comunità disponibile all’impegno per la costruzione dei “ponti” da lui auspicata.