PAT * PALE DI S. MARTINO: «IL BIVACCO “RENATO REALI“ SI SPOSTA DI 65 METRI, IN DIREZIONE SUD»

16.40 - venerdì 11 luglio 2025

Un “volo” verso il futuro per uno dei bivacchi più amati delle Pale di San Martino. Il “Renato Reali” — la storica “scatola rossa” situata in località Foch, sulla Forcella Màrmor (2595 metri) — è stato spostato di circa 65 metri in direzione sud.

Un intervento tecnico e simbolico, funzionale alla realizzazione del nuovo bivacco prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2025.

L’intervento è stato coordinato dal Servizio Turismo e sport della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Cai Sezione Fiamme Gialle di Predazzo (al quale è affidata la gestione della struttura), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

Il bivacco Renato Reali, sempre aperto e perfettamente agibile, resta un punto di riferimento fondamentale per escursionisti e alpinisti che affrontano la via ferrata R31 “Fiamme Gialle” o attraversano l’altopiano dei Foch.

La struttura dispone di 6 posti letto ed è attrezzata per offrire un rifugio essenziale ma prezioso a chi si trova in quota.

La ricollocazione è stata pensata per garantire continuità di servizio, sicurezza e visibilità.

La struttura continuerà così a vigilare sul silenzio delle Pale di San Martino, garantendo un luogo di riparo e sosta a quanti desiderano vivere la montagna in maniera autentica.